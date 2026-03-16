Трамп говорит, что не готов "объявить победу" в Иране

Дональд Трамп заявил, что он не готов объявить "победу" над Ираном. Американский лидер отметил, что пока говорить об этом преждевременно.

Об этом Дональд Трамп заявил в общении с репортерами во время перелета президентским бортом, пишет The Hill.

Что сказал Трамп о "победе" над Ираном?

Трамп вечером 15 марта заявил, что не готов объявлять о победе в войне против Ирана.

Нет, я этого не собираются делать – для этого нет причин,

– сказал глава Белого дома.

В то же время американский лидер повторил, что США "уничтожили Иран в военном и экономическом плане".

"Я просто говорю, что они очень разрушены. Думаю, мы им нанесли значительный ущерб. Если бы мы ушли сейчас, им бы понадобилось 10 лет или более, чтобы восстановиться – но я еще не объявляю этого", – добавил Дональд Трамп.

В то же время Трамп не ответил на вопрос, рассматривает ли наземную операцию в Иране для достижения своих целей.

Кстати, политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил в эфире 24 Канала мнение, что ход операции США в Иране указывает на то, что Вашингтон просчитался. Эксперт отметил, что США пытаются делать вид, что могут продолжать операцию довольно длительное время, хотя всем понятно, что этот вопрос надо решать как можно быстрее.

