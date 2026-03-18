США в патовой ситуации: политолог объяснил, что на самом деле означают угрозы Трампа странам НАТО

Конфликт с Ираном сейчас выглядит проигрышным для Дональда Трампа. С военной точки зрения операция получилась почти безупречной, а с политической все выглядит так себе.

Трамп сейчас фактически требует от союзников по НАТО, чтобы они присоединились к разблокированию Ормузского пролива, который "парализовал" Иран на фоне военной операции США и Израиля. Через него проходит до 20% мировой нефти, в результате чего на нее уже выросли цены. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что Трамп вряд ли получит помощь от европейских стран в том формате, в котором он хочет.

Трамп оказался в непростой ситуации

По словам Рейтеровича, позиция европейских стран здесь вполне понятна. США начинали операцию в Иране как Соединенные Штаты, а не представитель НАТО. Соответственно европейские страны могут вполне проигнорировать нынешние требования Трампа.

Обратите внимание! Несколько ранее Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за намерение направить авианосцы на Ближний Восток. Он сказал, что эта помощь запоздалая, а Штаты уже победили. Теперь же Трамп требует помощь от европейцев.

В свое время Трамп также угрожал Испании ввести полное торговое эмбарго против Испании. Ведь там отказались предоставить свои базы для операций, которые были связаны с бомбардировкой Ирана. По словам Рейтеровича, если бы США вели себя "вежливее", то могли бы рассчитывать на лучшую поддержку.

Трамп сейчас в патовой ситуации, которая выглядит проигрышной с политической точки зрения. Если Трамп объявит, что выиграл войну и откатит все к тому статусу кво, которое было в начале конфликта, то Иран почувствует себя победителем. Ведь Штаты не контролируют ни одного метра территории Ирана, а режим сохранил управляемость,

– отметил Рейтерович.

Вероятнее всего, сейчас Трампу стоило бы успокоиться со своей наглостью и попытаться договориться с другими странами, чтобы они помогли решить проблемы, которые возникли из-за операции в Иране.

