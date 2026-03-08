США считали Британию союзником, но сейчас разочаровались. Об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.
Как Трамп отреагировал на слова британского премьера?
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщение о возможном направлении Великобританией авианосцев в регион Ближнего Востока. Он заявил, что такая поддержка является запоздалой и больше не нужна Соединенным Штатам.
В своей заметке американский лидер назвал Великобританию "когда-то большим союзником" США и выразил разочарование тем, что Лондон только сейчас серьезно рассматривает возможность отправки двух авианосцев в регион.
Это хорошо, господин премьер-министр, но они нам уже не нужны – однако мы это запомним,
– написал Трамп, обращаясь к главе британского правительства Киру Стармеру.
По словам президента США, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным операциям после завершения основных боевых действий.
Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам уже после того, как мы победили,
– отметил он.
Что еще Трамп недавно заявлял о войне в Иране?
Американский лидер заявил, что нет оснований считать, что Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что даже если такая помощь существует, она не является эффективной, поскольку Иран не достигает заметных результатов на поле боя.
Накануне Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинялся перед странами Персидского залива, пообещав больше не атаковать их. Дональд Трамп высмеял заявление Пезешкиана, утверждая, что Иран терпит сокрушительное поражение и теперь является не "хулиганом", а "лузером" Ближнего Востока.
Несмотря на все заявления Трампа, Иран отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня. Страна готова к наземной борьбе с США, а Россия и Китай могут оказывать помощь Ирану.