США считали Британию союзником, но сейчас разочаровались. Об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

Смотрите также Трамп ответил, помогает ли Россия Ирану в войне

Как Трамп отреагировал на слова британского премьера?

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщение о возможном направлении Великобританией авианосцев в регион Ближнего Востока. Он заявил, что такая поддержка является запоздалой и больше не нужна Соединенным Штатам.

В своей заметке американский лидер назвал Великобританию "когда-то большим союзником" США и выразил разочарование тем, что Лондон только сейчас серьезно рассматривает возможность отправки двух авианосцев в регион.

Это хорошо, господин премьер-министр, но они нам уже не нужны – однако мы это запомним,
– написал Трамп, обращаясь к главе британского правительства Киру Стармеру.

По словам президента США, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным операциям после завершения основных боевых действий.

Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам уже после того, как мы победили,
– отметил он.

Что еще Трамп недавно заявлял о войне в Иране?

  • Американский лидер заявил, что нет оснований считать, что Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что даже если такая помощь существует, она не является эффективной, поскольку Иран не достигает заметных результатов на поле боя.

  • Накануне Президент Ирана Масуд Пезешкиан извинялся перед странами Персидского залива, пообещав больше не атаковать их. Дональд Трамп высмеял заявление Пезешкиана, утверждая, что Иран терпит сокрушительное поражение и теперь является не "хулиганом", а "лузером" Ближнего Востока.

  • Несмотря на все заявления Трампа, Иран отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня. Страна готова к наземной борьбе с США, а Россия и Китай могут оказывать помощь Ирану.