Трамп может кинуть Израиль, если Иран кое-что предложит, – дипломат

Цель Соединенных Штатов в военной операции против Ирана может не совпадать с тем, чего добивается Израиль. И ситуация может здесь развиваться довольно интересно.

Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что фундаменталистский террористический режим аятолл в Иране является античеловеческим, который по всему миру плодил различные прокси-силы, среди которых есть и ХАМАС, Хезболла, йеменские хуситы и т.д. Израиль это понимает, а вот по Дональду Трампу есть вопросы.

Смотрите также Иран до сих пор стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Как Трамп может бросить Израиль?

По словам Бессмертного, судя по всему, главная цель Трампа в военной операции против Ирана – добраться до нефтяных запасов и нефтедобычи. Вопрос уничтожения тамошнего террористического режима для него абсолютно второстепенный.

Обратите внимание! В конце 2025 года в Иране начались массовые антиправительственные протесты. Режим смог удержаться у власти, убив от 12 – до 20 тысяч тамошних граждан.

Если представители иранского режима пойдут на то, чтобы отдать Трампу определенную долю добычи нефти, то он быстренько свернет всю операцию и просто бросит Израиль.

Израиль действует достаточно уверенно. А от Трампа идет нервозность. Он постоянно в своих брифингах вводит определенные "сюжеты", которые напрягают ситуацию. Более того, если бы меня спросили, почему произошел энергетический кризис? Вследствие дефицита сырой нефти? Нет, это следствие бесконечной трескотни Трампа в СМИ. Если в Иране найдутся силы, которые подыграют ему, то он быстро бросит Израиль,

– сказал Бессмертный.

