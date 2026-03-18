Трамп может кинуть Израиль, если Иран кое-что предложит, – дипломат
- Израиль заинтересован в падении иранского режима. Дональд Трамп же преследует несколько иную цель.
- Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный сказал, в каком случае Трамп может бросить Израиль.
Цель Соединенных Штатов в военной операции против Ирана может не совпадать с тем, чего добивается Израиль. И ситуация может здесь развиваться довольно интересно.
Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что фундаменталистский террористический режим аятолл в Иране является античеловеческим, который по всему миру плодил различные прокси-силы, среди которых есть и ХАМАС, Хезболла, йеменские хуситы и т.д. Израиль это понимает, а вот по Дональду Трампу есть вопросы.
Как Трамп может бросить Израиль?
По словам Бессмертного, судя по всему, главная цель Трампа в военной операции против Ирана – добраться до нефтяных запасов и нефтедобычи. Вопрос уничтожения тамошнего террористического режима для него абсолютно второстепенный.
Обратите внимание! В конце 2025 года в Иране начались массовые антиправительственные протесты. Режим смог удержаться у власти, убив от 12 – до 20 тысяч тамошних граждан.
Если представители иранского режима пойдут на то, чтобы отдать Трампу определенную долю добычи нефти, то он быстренько свернет всю операцию и просто бросит Израиль.
Израиль действует достаточно уверенно. А от Трампа идет нервозность. Он постоянно в своих брифингах вводит определенные "сюжеты", которые напрягают ситуацию. Более того, если бы меня спросили, почему произошел энергетический кризис? Вследствие дефицита сырой нефти? Нет, это следствие бесконечной трескотни Трампа в СМИ. Если в Иране найдутся силы, которые подыграют ему, то он быстро бросит Израиль,
– сказал Бессмертный.
Ситуация в Иране: что нового?
- Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Речь идет не о наземном вторжении, а о ракетных ударах. По состоянию на 18 марта тамошний режим сохранил управляемость, несмотря на уничтожение главаря Али Хаменеи.
- Зато Иран начал наносить удары беспилотниками и ракетами по разным странам Ближнего Востока. К примеру, 18 марта там атаковали крупнейший в мире комплекс по производству СПГ в Катаре. Также Иран блокирует Ормузский пролив, по которому проходит около 20% от мировой морской торговли нефтью.
- Трамп регулярно делает громкие заявления в отношении Ирана и угрожает "очень сильными" ударами. Впрочем, аналитики считают, что президент США сейчас оказался в проигрышной ситуации.