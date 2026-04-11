Трамп ответил, что США потребуют в соглашении с Ираном
- США ведут переговоры с Ираном, чтобы лишить Тегеран возможности иметь ядерное оружие.
- Трамп заявил, что Ормузский пролив снова будет открыт "вскоре", независимо от сотрудничества Ирана.
Американская сторона отправилась в Пакистан на переговоры с Ираном. В частности, представители будут сосредоточены на том, чтобы лишить Тегеран возможности получить ядерное оружие.
Об этом пишет CNN и Clash Report.
К чему сейчас стремятся США?
Американская переговорная группа в Пакистане, по словам Дональда Трампа, сосредоточена прежде всего на том, чтобы Иран не мог получить ядерное оружие.
Никакого ядерного оружия. Это 99% сделки,
– добавил он.
Вопрос Ормузского пролива также будет в соглашении, однако "это решится автоматически". Американский лидер анонсировал открытие канала "вскоре" независимо от действий Ирана. Ведь США не допустят, чтобы иранцы держали его закрытым, подчеркнул он.
По словам Дональда Трампа, в результате "мощного удара" Тегеран почти потерял армию, поэтому Вашингтону не нужен запасной план.
Мы уничтожили практически все. У них осталось очень мало ракет, у них очень низкие производственные мощности,
– резюмировал американский президент.
Что известно о переговорах США и Ирана?
8 апреля США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. За это время они должны были бы достичь окончательных договоренностей. Однако в тот же день стороны обвиняли друг друга в сокрушительных ударах.
Впоследствии лидер США Дональд Трамп заявил, что делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом направляется в Исламабад для переговоров с иранской стороной.
Однако в Вашингтоне пригрозили новыми ударами по Ирану, в случае провала переговоров.