Трамп ответил, что США потребуют в соглашении с Ираном

Американская сторона отправилась в Пакистан на переговоры с Ираном. В частности, представители будут сосредоточены на том, чтобы лишить Тегеран возможности получить ядерное оружие.

Об этом пишет CNN и Clash Report.

К чему сейчас стремятся США?

Американская переговорная группа в Пакистане, по словам Дональда Трампа, сосредоточена прежде всего на том, чтобы Иран не мог получить ядерное оружие.

Никакого ядерного оружия. Это 99% сделки,

– добавил он.

Вопрос Ормузского пролива также будет в соглашении, однако "это решится автоматически". Американский лидер анонсировал открытие канала "вскоре" независимо от действий Ирана. Ведь США не допустят, чтобы иранцы держали его закрытым, подчеркнул он.

По словам Дональда Трампа, в результате "мощного удара" Тегеран почти потерял армию, поэтому Вашингтону не нужен запасной план.

Мы уничтожили практически все. У них осталось очень мало ракет, у них очень низкие производственные мощности,

– резюмировал американский президент.

