Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на протесты у здания ООН, обратился к мировым лидерам с заявлением, что Израиль "должен довести до конца" борьбу против ХАМАС в Газе. Многие делегации вышли из зала заседаний в знак протеста.

Нетаньяху выступил с жесткой речью на фоне растущей международной изоляции из-за его отказа остановить военные действия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Как в ООН реагировали на речь Нетаньяху?

Его речь звучала после того, как делегаты из десятков стран демонстративно покинули зал Генассамблеи ООН.

Реагируя на недавнее решение ряда государств признать палестинскую государственность, Нетаньяху заявил: "Ваше позорное решение будет поощрять терроризм против евреев и против невинных людей повсюду".

Во время речи в зале раздавались возгласы, а в некоторых помещениях – аплодисменты. Американская делегация осталась на месте, но среди стран, поддержавших Израиль, в частности США и Великобритания, в зале были только дипломаты низшего уровня.

Как и раньше, он использовал визуальные материалы – показал карту региона с надписью "Проклятие", сделанной маркером. На его пиджаке был значок с символикой заложников и QR-кодом, ведущий на специальный сайт. Такие же отличия имели и члены делегации.

Израильский премьер также отметил союзничество с президентом США Дональдом Трампом и заявил о новых возможностях для региона, в частности начало переговоров с Сирией по договоренностям в сфере безопасности.

Чтобы донести его слова непосредственно жителям Газы, израильские военные установили громкоговорители на границе. Также в офисе премьера объявили о "беспрецедентной операции" – трансляцию речи на мобильные телефоны жителей анклава и боевиков ХАМАС. В то же время журналисты AP в Газе не зафиксировали подтверждений такой трансляции.

