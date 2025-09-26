Делегації у Генасамблеї ООН масово покинули залу перед початком виступу Нетаньяху
- Делегації з десятків країн залишили залу Генасамблеї ООН перед виступом прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на знак протесту проти його політики у Газі.
- Нетаньяху засудив рішення деяких країн визнати палестинську державність та представив візуальні матеріали, включаючи карту з написом "Прокляття".
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, попри протести біля будівлі ООН, звернувся до світових лідерів із заявою, що Ізраїль "повинен довести до кінця" боротьбу проти ХАМАС у Газі. Багато делегацій вийшли із зали засідань у знак протесту.
Нетаньяху виступив із жорсткою промовою на тлі зростаючої міжнародної ізоляції через його відмову зупинити воєнні дії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Дивіться також Навіщо Британія та Канада визнали Палестинську державу, як це робила Україна та чому все так складно
Як у ООН реагували на промову Нетаньяху?
Його промова лунала після того, як делегати з десятків країн демонстративно залишили залу Генасамблеї ООН.
Реагуючи на нещодавнє рішення низки держав визнати палестинську державність, Нетаньяху заявив: "Ваше ганебне рішення заохочуватиме тероризм проти євреїв та проти невинних людей усюди".
Під час промови в залі лунали вигуки, а в деяких приміщеннях – оплески. Американська делегація залишилася на місці, але серед країн, що підтримали Ізраїль, зокрема США та Велика Британія, у залі були лише дипломати нижчого рівня.
Дипломати покидають залу Генасамблеї ООН перед виступом Нетаньяху: дивіться відео
Як і раніше, він використав візуальні матеріали – показав карту регіону з написом "Прокляття", зробленим маркером. На його піджаку був значок із символікою заручників та QR-кодом, що веде на спеціальний сайт. Такі самі відзнаки мали й члени делегації.
Ізраїльський прем’єр також відзначив союзництво з президентом США Дональдом Трампом і заявив про нові можливості для регіону, зокрема початок переговорів із Сирією щодо домовленостей у сфері безпеки.
Щоб донести його слова безпосередньо мешканцям Гази, ізраїльські військові встановили гучномовці на кордоні. Також в офісі прем’єра оголосили про "безпрецедентну операцію" – трансляцію промови на мобільні телефони жителів анклаву та бойовиків ХАМАС. Водночас журналісти AP у Газі не зафіксували підтверджень такої трансляції.
Останні новини про Ізраїль
Microsoft припинила доступ до частини сервісів для підрозділу 8200 Міноборони Ізраїлю через використання хмарної платформи Azure для спостереження за палестинцями.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль боротиметься проти закликів до створення Палестинської держави. Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір закликав до анексії частини територій у відповідь на визнання Палестини.