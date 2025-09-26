Нетаньяху виступив із жорсткою промовою на тлі зростаючої міжнародної ізоляції через його відмову зупинити воєнні дії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Як у ООН реагували на промову Нетаньяху?

Його промова лунала після того, як делегати з десятків країн демонстративно залишили залу Генасамблеї ООН.

Реагуючи на нещодавнє рішення низки держав визнати палестинську державність, Нетаньяху заявив: "Ваше ганебне рішення заохочуватиме тероризм проти євреїв та проти невинних людей усюди".

Під час промови в залі лунали вигуки, а в деяких приміщеннях – оплески. Американська делегація залишилася на місці, але серед країн, що підтримали Ізраїль, зокрема США та Велика Британія, у залі були лише дипломати нижчого рівня.

Як і раніше, він використав візуальні матеріали – показав карту регіону з написом "Прокляття", зробленим маркером. На його піджаку був значок із символікою заручників та QR-кодом, що веде на спеціальний сайт. Такі самі відзнаки мали й члени делегації.

Ізраїльський прем’єр також відзначив союзництво з президентом США Дональдом Трампом і заявив про нові можливості для регіону, зокрема початок переговорів із Сирією щодо домовленостей у сфері безпеки.

Щоб донести його слова безпосередньо мешканцям Гази, ізраїльські військові встановили гучномовці на кордоні. Також в офісі прем’єра оголосили про "безпрецедентну операцію" – трансляцію промови на мобільні телефони жителів анклаву та бойовиків ХАМАС. Водночас журналісти AP у Газі не зафіксували підтверджень такої трансляції.

