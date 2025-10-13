Дональд Трамп объявил, что война между Израилем и ХАМАС официально завершена. После достижения мира в Газе президент США планирует сосредоточиться на войне в Украине.

Американский лидер в очередной раз выразил уверенность, что с успехом сможет завершить войну, которую Россия развязала против Украины. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как завершение войны в Газе может приблизить мир в Украине.

Читайте также "Исторический рассвет для Ближнего Востока", овации и лесть: главное из выступления Трампа в Кнессете

Трамп показал реальные шаги по войне в Газе

Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден считает, что, пока Дональд Трамп будет находиться у власти, то есть еще 3 года, открытые боевые действия не вернутся. Будут, возможно, теракты не только со стороны ХАМАС, но и со стороны иранцев.

Ведь, по его словам, почти каждую неделю есть сообщения от ЦАХАЛ о той или иной операции, в результате которой удалось захватить оборудование, оружие либо людей, которые должны развивать ракетные возможности на территории Западного берега, чтобы нанести удар с другого фронта.

В то же время, заметил он, есть понимание того, на что способен президент США. Ведь до того, как американские бомбардировщики ударили по Ирану, это был один Дональд Трамп, а теперь он уже другой.

То есть Дональд Трамп показал, что он умеет делать не только заявления, но и реальные шаги,

– подчеркнул Арие Зайден.

Понятно, добавил подполковник запаса ЦАХАЛ, что Россия имеет ядерный потенциал и делать жесткие шаги против нее труднее, чем против страны, у которой его нет. Однако у Трампа теперь будет больше времени и возможностей, чтобы уделить внимание войне в Украине.

Что демонстрируют действия Трампа по Газе: смотрите видео

Что предусматривает план Трампа для Газы?

Как отметила доктор философии, эксперт по внешней и внутренней политике Людмила Покровщук, если на Ближнем Востоке удастся отработать формулу улаживания конфликта из 20 пунктов, которую предложил Трамп – этот алгоритм потом может сработать и касаемо войны в Украине.

Потому что когда уже есть определенная такая апробация, которая срабатывает, то она также может быть использована и в другой, то есть в нашей уже ситуации,

– заявила Покровщук.

В то же время она отметила, что ни одна из сторон войны на Ближнем Востоке не довольна теми результатами, которые есть, однако все-таки мир – лучше любой войны.

А на саммите в Египте для обсуждения путей укрепления мира в Газе, который начинается 13 октября, уже не будет ни Израиля, ни ХАМАС. Свои подписи под документом там поставят посредники.

Конечно же, отметила доктор философии, это будет некий бенефис Трампа, потому что все происходит под его эгидой. Да и само урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС должно происходить по мирному плану президента США для Сектора Газа.

Как соглашение между Израилем и ХАМАС могут использовать для Украины: смотрите видео

Но, по ее словам, этот план не предусматривает создание палестинской государственности. Возможно, на переходный период там будет создана определенная администрация мира, которую даже может возглавить бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Относительно того, действительно ли там наступит мир, будет понятно со временем, поскольку есть очень много игроков, которые выступают против. В частности, Россия тоже не заинтересована в мире на Ближнем Востоке.

Может ли Трамп так же урегулировать войну в Украине?

По мнению политолога, партнера коммуникационного агентства Good Politics Максима Джигуна, россияне были довольны, когда в 2023 году начался очередной виток противостояния между ХАМАС и Израилем. Ведь тема Украины сошла со страниц мировых медиа, вместо этого внимание было приковано именно к Ближнему Востоку.

Хотя еще сложно сказать, действительно ли война в Газе пришла к тому завершению, которое все ждут, потому что прошло очень мало времени. Более того, это невозможно будет понять и за ближайший год, поскольку данный конфликт длится десятки лет и время от времени вспыхивает в очень неожиданные моменты.

Но, подчеркнул он, это дополнительная возможность для нас сейчас вернуть все внимание на Украину. Если Трампу удалось уладить противостояние многодесятилетней давности, то, очевидно, что он мог бы приложить больше усилий и влияния, чтобы закончить войну в Украине.

Это придаст импульс Трампу в ощущении того, что он действительно может заключать крупные сделки, что он действительно может заканчивать войны и то, что вопрос давления на Путина может сработать так, как сработал с ХАМАС,

– считает Джигун.

Он отметил, что риторика Трампа относительно войны на Ближнем Востоке сначала касалась просто мирного урегулирования. Когда же он увидел, что ХАМАС не идет ни на какие договоренности, то просто начал усиливать поддержку Израиля и давить на группировку заявлениями, подчеркивая, что ей будет только хуже. И это сработало.

По его словам, есть ощущение того, что этот сценарий сработал на Ближнем Востоке и может быть применен сейчас Трампом в войне России против Украины.

Я считаю, что первые признаки того, что Трамп движется в этой войне по сценарию, который был применен на Ближнем Востоке, есть в заявлениях о предоставлении Украине "Томагавков", в заявлениях о том, что будет разговор с Россией с ультиматумом: либо вы заканчиваете войну, либо мы усиливаем на вас давление и идем на эскалацию,

– сказал политолог.

Теперь, добавил Джигун, вопрос заключается в том, насколько Россия чувствует запас силы, поддержку Китая, Северной Кореи и Ирана, а также запас экономической выносливости, чтобы пренебрегать такими заявлениями и предложениями со стороны американского лидера.

Может ли Трамп применить сценарий Газы относительно войны в Украине: смотрите видео

Что известно о перемирии в Газе?