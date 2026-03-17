Это будет катастрофа, – политтехнолог раскрыл, как Трампу нужно закончить войну с Ираном
- Загородний объясняет, что если Трамп не достигнет целей в Иране, это может иметь тяжелые последствия для США.
- США планируют операцию против Ирана в два этапа, сейчас идет первый.
Операция США и Израиля против Ирана продолжается несколько недель. Сегодня Дональд Трамп пока не может внезапно закончить этот конфликт, не достигнув определенных целей. Поэтому эскалация продолжится и будет иметь несколько этапов.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Тарас Загородний, объяснив какие последствия ждут Дональда Трампа, если он даст задний ход. Политолог объяснил, какой вероятный план по Ирану может иметь Белый дом.
Какие дальнейшие планы Трампа по Ирану?
Загородний отметил, если Трамп выйдет к американцам и скажет, что у него ничего не получилось в Иране и что США не получили хотя бы, того что Тегеран торгует нефтью под американским контролем и за доллары, это будет иметь тяжелые последствия для Соединенных Штатов.
"Это будет катастрофа, ведь будет означать, что США не могут гарантировать безопасность. Тогда возникнет вопрос, зачем инвестировать в американские долларовые обязательства? Зачем с ними иметь дело? Тогда страны будут диверсифицировать риски, сотрудничая с Китаем", – объяснил политолог.
Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что требует, чтобы страны, которые существенно зависят от нефти из Персидского залива, защитили Ормузский пролив, который блокирует Иран, потому что это "их территория и это место, откуда они получают свою энергию". Администрация Трампа связалась с семью странами по решению этой проблемы. Вероятно речь идет о Китае, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны.
По операции в Иране, то США, по его мнению, разделят ее на два этапа:
- сначала возьмут под свой контроль иранскую нефть, откроют Ормузский пролив;
- а затем могут бомбить Иран. И это может продолжаться по крайней мере три месяца, потому что у США есть достаточно бомб, чтобы еще наносить удары по Ирану.
После окончания первого этапа, по его словам, Ормузский пролив будет открыт и будет создана килзона в глубину всего побережья.
Сейчас США и Израиль уничтожают иранские установки по запуску ракет, а далее – по запуску "Шахедов". Также сносятся заводы по производству дронов и другого вооружения, уничтожаются ядерные объекты Ирана, его промышленность, инфраструктура, которая позволяет проводить репрессии против граждан. А после окончания этого этапа, они сконцентрируются на другом,
– отметил Тарас Загородний.
Также одной из задач США в отношении Ирана было свержение его режима. Однако иранские власти выстояли. Поэтому сейчас для Вашингтона, по его мнению, принципиальный вопрос заключается в контроле над иранской нефтью.
Политолог отметил, что сегодня в Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) имеет огромные ресурсы, в частности, торгует нефтью, держит банки, промышленность. А если нефть будет контролировать США, то у КСИР не будет денег и ресурсов, чтобы удерживать режим.
Как разворачиваются события на Ближнем Востоке?
Дональд Трамп сказал, что пока преждевременно объявлять победу США над Ираном. По его словам, для этого нет причин. Однако он отметил, что Тегеран уничтожен в военном и экономическом плане, и если бы США закончили войну сейчас, то Ирану понадобилось бы более 10 лет, чтобы восстановиться.
Также Трамп заявил о новых атаках по иранскому нефтяному острову Харк, который является главным экспортным узлом страны. Президент США отметил, что в результате предыдущих атак была разрушена значительная часть острова. Но Вашингтон может нанести по Харку "удары еще несколько раз просто ради развлечения".
В то же время Израиль имеет планы по ведения боевых действий против Ирана в течение еще как минимум трех недель. Израильские военные отмечают, что у них есть еще "тысячи целей" для ударов по Ирану.