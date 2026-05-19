Ситуация патовая, – эксперт дал честный прогноз, куда идет война против Ирана

Военные действия на Ближнем Востоке сейчас находятся на паузе. Однако они могут быть возобновлены, потому что главная проблема конфликта между Ираном и США вместе с Израилем пока не решена.

Основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп неоднократно отчитывался о "победе" Ирана. При этом он продолжает выдвигать ему очередные предупреждения. В то же время нельзя исключать, что США в конце концов реализуют свои угрозы.

В чем расходятся позиции США и Ирана?

Корниенко отметил, что Тегеран также не снижает свои требования, продолжая блокировать Ормузский пролив.

Обратите внимание! Иран может взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводной интернет-инфраструктуры. Речь идет о кабелях, которые проходят под Ормузским проливом. Иранцы даже могут прервать трафик, если не будет поступать плата. Журналисты CNN заметили, что в случае, если будут повреждены кабели, это приведет к перебоям в интернет-соединении. Следствием этого могут стать проблемы по экспорту нефти и газа, а также в банковской сфере.

"Ситуация патовая, потому что Трамп считает, что он уже победил несколько раз. А по мнению Ирана, сохраняется паритет и взаимное сдерживание. Если это не угрожает непосредственно иранскому режиму, КСИР, то Тегеран все устраивает, независимо от уровня экономического давления, – объяснил он.

Однако несмотря на это Иран, вероятно, снизит свои требования, ведь ситуация для него с экономической точки зрения является невыгодной. Ему необходимы ресурсы, чтобы обслуживать свой режим. Их в первую очередь будут извлекать из гражданского населения.

Вопрос Ирана также обсуждался во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Вероятно, США настаивали на том, чтобы Китай не оказывал помощь Ирану. Пекин мог это пообещать, а Трамп – поверить. Однако китайцы скрыто могут продолжать поставки в Иран, как и раньше, ведь им эта ситуация выгодна,

– отметил Дмитрий Корниенко.

Даже если Иран уступит определенными своими требованиями, Трампу нужна его политическая капитуляция. Однако Тегеран, по его мнению, не может на это пойти.

Какие возможные сценарии развития события на Ближнем Востоке?

Издание The New York Times рассматривает сценарии, по которым, вероятно, будут разворачиваться дальнейшие события на Ближнем Востоке. В частности, может возобновиться операция "Эпическая ярость". Она была прервана перемирием, на которое согласились обе стороны. Также глава Пентагона сообщал, что США подготовили военный план, который активируется в случае необходимости.

Стоит знать. Для США важно сдерживать действия Ирана на Ближнем Востоке. Если Тегеран эскалирует ситуацию, это скажется на ценах на нефть и, соответственно, углубит кризис, сложившийся из-за блокирования Ормузского пролива, через который происходит значительная часть экспорта нефти в мире.

Существует также альтернативный сценарий, согласно которому состоится частичный или полный вывод более 50 тысяч военных из региона. В то же время США и Израиль привели свои войска до самого высокого уровня подготовки с того момента, когда было объявлено перемирие. Не исключается авиационная атака на армию Ирана и гражданскую инфраструктуру. Возможна и военная операция по изъятию ядерных материалов на объекте в Исфахане.

Также возможный вариант – захват острова Харг. Он остается важным объектом нефтяного экспорта Ирана.