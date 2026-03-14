Будущее станет неопределенным: эксперт сказал, какого шага Трампа боятся на Ближнем Востоке

Военная операция против Ирана продолжается уже более 2 недель. Между тем Дональд Трамп заявил, что он "победил в первый день". Последствия таких слов могут напугать стран-союзниц Соединенных Штатов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, отметив, что они не хотят быстрого завершения конфликта. Поэтому вероятно, что после того, как Вашингтон "выйдет из игры", противостояние не закончится.

Какого шага Трампа боятся на Ближнем Востоке?

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований отметил, что Трамп каждые несколько дней говорит о своей победе на Ближнем Востоке, ведь, с политического обзора, он считает такую риторику лучшей. Президент США уже привык комментировать что-либо с выгодной для себя стороны, мол, он все делает блестяще.

Кроме того, такие заявления служат своеобразной подстраховкой – в любой момент Трамп может сказать, что победил окончательно. Тогда он завершит противостояние.

Этого очень боятся на Ближнем Востоке, то есть арабские страны и Израиль. Это усиливает недоверие к Соединенным Штатам и ощущение опасности, ведь будущее становится неопределенным,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что президент США и так уже достиг немало на Ближнем Востоке – американцы уничтожили завод по производству "Шахедов", заводы, которые изготавливали для России комплектующие.

Однако даже, если в краткосрочной перспективе Трамп объявит завершение конфликта, Иран и Израиль могут не остановиться, а раз в несколько месяцев атаковать дронами или с самолетов друг друга.

Интересно! Политолог Вадим Денисенко предположил, что сценариев развития конфликта против Ирана есть несколько. Один из них – США объявят победу, когда из-за обстрелов в Иране произойдет деконструкция экономики, уничтожение ВПК и ядерного потенциала.

Сколько еще может продолжаться конфликт на Ближнем Востоке?