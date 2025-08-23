Война продлится как минимум до осени, а встреча Путина с Зеленским маловероятна, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, "нет никаких признаков" того, что Путин готов к мирным переговорам, чтобы закончить войну в Украине. Диктатор собирается продолжать воевать как минимум до осени, а его встреча с Владимиром Зеленским маловероятна.

Политик отметил, что это лишь вопрос времени, когда Трамп потеряет терпение к Путину. "Это главное послание, которое я сейчас пытаюсь донести до президента США Дональда Трампа во время наших разговоров: они (россияне - 24 Канал) хотят продолжать войну по крайней мере до осени, чтобы максимально увеличить свои территориальные достижения", - отметил он.