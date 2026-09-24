Рим ответил на слухи о подготовке России к атакам дронами на три европейских страны
В Италии назвали безосновательными публикации испанских СМИ о якобы поступившем от ЦРУ предупреждении о возможных атаках России на страны Южной Европы. В Риме подчеркнули, что подобные заявления лишь усиливают напряженность в и без того сложной ситуации с безопасностью.
Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто написал об этом в социальной сети X.
Очередная угроза для Европы
Глава итальянского оборонного ведомства опроверг наличие каких-либо подтвержденных данных о возможной подготовке россиян к таким атакам.
Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета – выдвигающая предположения о возможных атаках российских кораблей и дронов на Италию, Испанию и Францию – никому не приносит пользы и не имеет под собой никаких фактических оснований. Мы и так живем в сложные и "напряженные" времена, и никому не нужно еще больше подливать масла в огонь,
– подчеркнул Гвидо Кроцетто.
Напомним, издание El Mundo утверждало, что якобы существует подробный отчет по итогам визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В нем якобы шла речь о возможной подготовке Россией операций с использованием кораблей и беспилотников против Франции, Испании и Италии.
В публикации испанских СМИ утверждалось, что правительства вышеупомянутых стран были проинформированы о возможной операции россиян против одного из европейских государств.