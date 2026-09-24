Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто написал об этом в социальной сети X.

Очередная угроза для Европы

Глава итальянского оборонного ведомства опроверг наличие каких-либо подтвержденных данных о возможной подготовке россиян к таким атакам.

Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета – выдвигающая предположения о возможных атаках российских кораблей и дронов на Италию, Испанию и Францию – никому не приносит пользы и не имеет под собой никаких фактических оснований. Мы и так живем в сложные и "напряженные" времена, и никому не нужно еще больше подливать масла в огонь,

– подчеркнул Гвидо Кроцетто.

Напомним, издание El Mundo утверждало, что якобы существует подробный отчет по итогам визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В нем якобы шла речь о возможной подготовке Россией операций с использованием кораблей и беспилотников против Франции, Испании и Италии.

В публикации испанских СМИ утверждалось, что правительства вышеупомянутых стран были проинформированы о возможной операции россиян против одного из европейских государств.