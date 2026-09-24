Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто написав про це у соцмережі X.

Чергова загроза для Європи

Очільник італійського оборонного відомства заперечив наявність будь-яких підтверджених даних про можливу підготовку росіян до таких атак.

Тривога, яку сьогодні вранці підняла іспанська газета – яка висуває припущення щодо можливих атак російських кораблів і дронів на Італію, Іспанію та Францію – нікому не приносить користі і не має під собою жодних фактичних підстав. Ми й так живемо у складні та "напружені" часи, і нікому не потрібно ще більше підливати масла у вогонь,

– наголосив Гвідо Крозетто.

Нагадаємо, видання El Mundo стверджувало, що нібито існує детальний звіт за підсумками візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У ньому начебто йшлось про можливу підготовку Росією операцій із використанням кораблів та безпілотників проти Франції, Іспанії та Італії.

У публікації іспанських ЗМІ стверджувалося, що уряди вищезазначених країн були поінформовані про можливу операцію росіян проти однієї з європейських держав.