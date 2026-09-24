Про це пише El Mundo.

Які країни під загрозою?

Серед потенційних цілей називають Іспанію, Францію та Італію. Джерела, близькі до литовського Міністерства оборони, стверджують, що для такої операції Росія може використати безпілотники типу Gerbera, які перевозили б на торгівельних суднах, а потім запускали з моря.

Йдеться про дрони завдовжки близько 2 метрів із розмахом крил приблизно 2,5 метра. Їхня заявлена дальність польоту може сягати 600 кілометрів, однак фактичний радіус залежатиме від навантаження та інших умов.

За оцінками співрозмовників видання, подібні дрони навряд чи здатні завдати масштабних руйнувань, однак можуть пошкодити інфраструктуру, спричинити пожежу або тимчасово зупинити роботу аеропорту чи порту. Тому потенційна операція могла б мати не лише матеріальні, а й економічні та політичні наслідки.

Єєвропейські уряди отримали відповідну інформацію після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. Іспанію, Францію та Італію окремо поінформували про можливість російської операції із застосуванням безпілотників.

Попередження з'явилося на тлі заяв європейських посадовців про посилення російської гібридної активності. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що загроза російських гібридних атак проти Європи та Франції останніми тижнями посилилася.

Тому Париж вже готується до можливих російських гібридних атак, які можуть відбутися вже восени 2027 року. Макрон доручив уряду розробити план захисту критичної інфраструктури та вразливих об'єктів оборонно-промислового комплексу.

За даними ЗМІ, французькі спецслужби раніше оцінювали загрозу масштабних російських атак на період до 2030 року, однак тепер часові рамки могли скоротитися до осені 2027-го. Серед потенційних цілей називають електростанції та енергомережі, залізницю, телекомунікаційну інфраструктуру й системи постачання питної води.

Окремо розглядається загроза атак безпілотниками на об'єкти, пов'язані з обороною Франції. На тлі цих побоювань французька влада також посилює координацію між місцевими адміністраціями, правоохоронцями, військовими та екстреними службами.