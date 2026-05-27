Война может выйти за пределы Украины: о чем предупреждают в ЕС

В Европейском Союзе все чаще звучат предупреждения о возможном расширении войны России за пределы Украины. Чиновники фиксируют усиление агрессивной риторики Москвы, в частности в отношении стран Балтии и инфраструктуры НАТО.

В ЕС призывают к усилению оборонных возможностей и готовности к сценариям дальнейшей эскалации. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что говорят в ЕС о риске эскалации войны?

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз должен учитывать риски дальнейшего обострения со стороны России и возможность выхода конфликта за пределы Украины.

По ее словам, несмотря на затяжную войну против Украины, стратегические цели Кремля остаются неизменными, а это создает долгосрочные риски для всей архитектуры безопасности Европы.

В западных медиа сообщается, что в последние недели Россия активизировала жесткую риторику в отношении стран Балтии. В частности, речь идет о заявлениях и обвинениях в адрес Латвии, которую Москва якобы связывает с размещением украинских операторов беспилотников.

В Риге эти обвинения категорически отвергают, называя их элементом информационного давления и попыткой влияния на политические решения в регионе.

Также сообщается, что российское Минобороны публикует материалы о европейских компаниях, которые сотрудничают с Украиной в сфере производства беспилотников, предупреждая о возможных последствиях. Европейские аналитики рассматривают такие действия как часть более широкой кампании давления, направленной на сдерживание поддержки Украины со стороны союзников.

Отдельные европейские чиновники по вопросам безопасности предполагают, что Россия может попытаться проверить единство НАТО через ограниченные провокации или гибридные сценарии в приграничных регионах. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась за последние годы из-за войны России против Украины.

"Ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась за последние два года, а Россия начала активнее использовать гибридные методы, переходя к более рискованным действиям", – отметил Йонсон.

Он подчеркнул, что европейским государствам необходимо усиливать оборонительные возможности и сдерживание, чтобы избежать сценариев дальнейшей эскалации. В Департаменте государственной безопасности Литвы также фиксируют усиление агрессивности российских заявлений и риторики. По словам руководителя ведомства Ремигиюса Бридикиса, тон коммуникации Москвы становится все более радикальным.

В определенном смысле риторика (уровень угрозы) усилилась, поскольку она становится более агрессивной, а цели, на которые она нацелена, и угрожающие заявления и действия, которыми в таком случае угрожает противник, – они более радикальные. В общем, я бы не сказал, что уровень угрозы повысился, но риторика стала гораздо острее,

– заявил Бридикис.

По его словам, на фоне сложностей России на фронте в Украине активизируются информационные операции против стран Балтии и других государств ЕС, направленные на подрыв доверия к НАТО и уменьшение поддержки Киева.

Есть ли прямые признаки подготовки к нападению?

В западных разведках отмечают, что пока не фиксируется прямых признаков подготовки России к нападению на страны НАТО. В то же время аналитики предупреждают, что ситуация может меняться в зависимости от ресурсного состояния России и внутриполитического давления в Кремле.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности России компенсировать потери на фронте и поддерживать нынешний уровень военных операций. В ЕС также опасаются, что экономические трудности и напряженность внутри Союза могут быть использованы Москвой для усиления гибридного давления.

Политики отмечают, что стратегия России по изменению архитектуры безопасности Европы остается неизменной. В связи с этим в ЕС призывают к продолжению поддержки Украины и увеличению инвестиций в оборонные программы.

Ключевой задачей для Европы остается укрепление сдерживания и готовность к различным сценариям развития ситуации безопасности на континенте.

Что будет, если Путин начнет войну против Европы?

Если Владимир Путин решится начать полномасштабную войну против Европы, последствия для России могут стать значительно тяжелее, чем в нынешнем противостоянии с Украиной, несмотря на всю рискованность такого сценария.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу военный обозреватель Давид Шарп, первым критическим слабым местом России станет военный баланс: совокупные силы европейских стран значительно превосходят российскую армию в конвенционных вооружениях, а авиация НАТО находится "в другой лиге" по сравнению с российской.

Вторым слабым местом он называет экономику, которая в условиях полномасштабной войны и тотальных санкций может быстро потерять стабильность из-за изоляции от мировых рынков и энергетических ограничений. Отдельно эксперт обращает внимание на уязвимость российских позиций в Балтийском регионе и Калининградской области, которая в случае крупного конфликта может оказаться под серьезным давлением.

В то же время, как отмечает Шарп, Европа должна четко демонстрировать России готовность к жесткому ответу даже на ограниченные провокации, ведь именно это может сдержать Кремль от эскалации. Он также отмечает, что риск большой войны может возникнуть не только из-за сознательного решения, но и из-за неконтролируемой эскалации инцидентов, в частности инцидентов с дронами или другими провокациями.

По мнению обозревателя, ключевой задачей Европы сейчас является усиление обороноспособности и оборонной промышленности, чтобы быть готовой к любым сценариям развития конфликта.