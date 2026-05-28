Война НАТО и России может решиться за 10 дней, но только с помощью одного средства, – The Times

В Европе серьезно рассматривают риск возможной войны с Россией. В то же время некоторые современные технологии, которые доступны для ЕС, могут кардинально изменить ход противостояния.

Об этом говорится в материале The Times.

Что может повлиять на ход будущей войны?

Аналитики смоделировали сценарии возможного вторжения России в Литву и пришли к выводу, что современные технологии, в частности дроны с искусственным интеллектом, могут кардинально изменить ход войны.

В исследовании рассматриваются два варианта развития событий – от быстрого продвижения российских войск до их стремительного истощения силами НАТО.

В первом случае речь идет о координации наступления с территории Беларуси, Калининградской области и через Латвию, что может привести к частичному окружению Вильнюса уже на пятый день боевых действий. По этому сценарию, как отмечают аналитики, политические разногласия внутри НАТО замедляют принятие решений, что позволяет России закрепиться на части территории Балтии.

В то же время эксперты отмечают, что такая модель развития событий включает и фактор ядерного шантажа со стороны Москвы для удержания захваченных позиций.

Второй сценарий, наоборот, предусматривает быстрое изменение баланса сил в пользу НАТО путем массового использования современных дронов. В частности, речь идет о дронах HX-2 немецкой компании Helsing, которые оснащены системами наведения на основе искусственного интеллекта и могут работать даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

По данным моделирования, если Литва и союзники будут иметь около 12 тысяч таких беспилотников, первая фаза российского наступления может фактически провалиться. В сценарии отмечается, что дроны способны действовать как "умные летающие бомбы" и поражать бронетехнику и логистические объекты противника с высокой точностью.

Отдельно подчеркивается роль искусственного интеллекта, который позволяет дронам достигать целей даже в условиях подавления навигационных систем. Это, по оценкам аналитиков, может существенно изменить характер современной войны, сделав ее более автономной и технологичной.

В случае активного применения таких систем более трети российских сил может быть уничтожена в первые десять дней боевых действий. Бывший чиновник Пентагона Грег Мелчер, который участвовал в симуляции, заявил, что даже при задержке реагирования США прифронтовые государства НАТО способны сдержать наступление противника при условии надлежащего вооружения.

Действительно ли Россия может пойти войной на Европу и что об этом говорят в ЕС?

Риски дальнейшего расширения войны России за пределы Украины все чаще обсуждаются в Европейском Союзе, однако прямых признаков подготовки к нападению на страны НАТО пока не фиксируется. В то же время в ЕС признают, что агрессивная риторика Москвы в отношении стран Балтии и инфраструктуры НАТО усиливается.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечает, что Европа должна учитывать долгосрочные риски эскалации, поскольку стратегические цели России остаются неизменными. В ряде европейских стран предполагают, что Кремль может тестировать единство Альянса через гибридные сценарии и ограниченные провокации.

В разведках стран ЕС подчеркивают, что пока не зафиксировано непосредственных приготовлений к крупномасштабной войне против НАТО. Отдельные аналитики считают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода войны против Украины и ресурсных возможностей России.

В ЕС призывают усиливать оборонительные способности и поддержку Украины, чтобы сдерживать потенциальные риски дальнейшей эскалации в Европе.