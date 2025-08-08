"Есть интуиция": Туск заявил о возможной "заморозке" в войне после разговора с Зеленским
- После разговора с Владимиром Зеленским Дональд Туск заявил о возможной "заморозке" конфликта в Украине.
- Зеленский обсудил с Туском совместную работу для мира, поддержку украинцев и процесс переговоров о членстве Украины в ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в российском вторжении в Украину может вскоре наступить временная "заморозка". В то же время, по его словам, речь не идет об окончании войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Когда может наступить прекращение огня?
Утром в пятницу, 8 августа, Дональд Туск провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После этого премьер-министр Польши сделал заявление относительно войны в Украине.
Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить конец войны, но замораживание конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже,
– сказал Туск.
По его словам, во время разговора Владимир Зеленский был очень осторожным, "но все же оптимистичным".
Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, включая Польшу, приняла участие в формировании этого будущего прекращения огня, а впоследствии и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы мир мог воцариться в нашем регионе, потому что это также имело бы очень положительное влияние на нашу безопасность,
– подытожил Дональд Туск.
Впоследствии разговор с польским премьером прокомментировал и сам Владимир Зеленский. По словам президента, они обсудили вопросы совместной работы для мира, развитие оборонного производства, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.
Он также проинформировал Туска о своих разговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.