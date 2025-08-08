Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Когда может наступить прекращение огня?

Утром в пятницу, 8 августа, Дональд Туск провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После этого премьер-министр Польши сделал заявление относительно войны в Украине.

Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта – я не хочу говорить конец войны, но замораживание конфликта – может произойти скорее раньше, чем позже,

– сказал Туск.

По его словам, во время разговора Владимир Зеленский был очень осторожным, "но все же оптимистичным".

Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, включая Польшу, приняла участие в формировании этого будущего прекращения огня, а впоследствии и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы мир мог воцариться в нашем регионе, потому что это также имело бы очень положительное влияние на нашу безопасность,

– подытожил Дональд Туск.

Впоследствии разговор с польским премьером прокомментировал и сам Владимир Зеленский. По словам президента, они обсудили вопросы совместной работы для мира, развитие оборонного производства, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Он также проинформировал Туска о своих разговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.