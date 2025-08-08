Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у російському вторгненні в Україну може незабаром настати тимчасове "замороження". Водночас за його словами, не йдеться про закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Коли може настати припинення вогню?

Зранку в п'ятницю, 8 серпня, Дональд Туск провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Після цього прем'єр-міністр Польщі зробив заяву щодо війни в Україні.

Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що, можливо, замороження конфлікту – я не хочу казати кінець війни, але замороження конфлікту – може відбутися радше раніше, ніж пізніше,

– сказав Туск.

За його словами, під час розмови Володимир Зеленський був дуже обережним, "але все ж оптимістичним".

Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, включаючи Польщу, взяла участь у формуванні цього майбутнього припинення вогню, а згодом і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб мир міг запанувати в нашому регіоні, тому що це також мало б дуже позитивний вплив на нашу безпеку,

– підсумував Дональд Туск.

Згодом розмову з польським прем'єром прокоментував і сам Володимир Зеленський. За словами президента, вони обговорили питання спільної роботи задля миру, розвиток оборонного виробництва, підтримку українців та переговорний процес щодо членства України в Євросоюзі.

Він також поінформував Туска про свої розмови з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами.