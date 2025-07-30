Водночас він підкреслює, що Польща продовжить інвестувати у свою безпеку, зокрема у польські компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Канцелярію польського прем'єра.

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Що Туск сказав про можливість припинення вогню в Україні?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Україні найближчим часом можливе припинення вогню.

Є велика ймовірність, багато ознак вказують на можливість того, що російсько-український конфлікт, російсько-українська війна принаймні буде призупинена найближчим часом, але це жодним чином не применшує нашого становища,

– сказав він.

Так чи інакше, за його словами, Польща буде посилювати свою обороноздатність.

"Ми не можемо втратити ні години, ні дня в цій гонці за сучасну армію", – заявив Туск.

Прем'єр країни відвідував Технологічний інститут Повітряних сил у Варшаві, де спілкувався з генералами та керівниками інститутів.