Уиткофф может уйти в отставку с должности до конца года, – СМИ
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф может уйти в отставку со своей должности до конца 2025 года. Это произойдет, если удастся заключить соглашение о мире в Секторе Газа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Эту информацию изданию предоставил осведомленный американский чиновник.
Что известно о возможной отставке Уиткоффа?
Стив Уиткофф, который с начала своего срока выступал посредником Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня в Газе, был назначен как специальный правительственный служащий со сроком полномочий около 130 дней. Хотя его миссия могла быть продлена, американский чиновник отметил, что дипломат готовится к отставке, учитывая перспективы урегулирования конфликта.
По данным источника, ожидается, что соглашение о прекращении войны в Газе может быть достигнуто в ближайшее время. Трамп уже заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, и теперь посредники ждут ответа ХАМАС.
Люди в офисе (Стива Уиткоффа – 24 Канал) уже ждут следующего шага, и если соглашение по Газе будет заключено, он уйдет достойно,
– отметил собеседник издания.
Стоит отметить, что Стив Уиткофф был назначен спецпосланником на Ближнем Востоке в ноябре 2024 года. Он сыграл ключевую роль в переговорах о прекращении огня и обмена заложниками между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года, а также лично ездил в Газу, чтобы наблюдать за этими процессами.
В то же время Уиткофф также выступал как переговорщик между Белым домом и Кремлем. Чиновник неоднократно летал в Москву и встречался с российскими властями, в частности с президентом Владимиром Путиным.
Интересно, что Стива Уиткоффа неоднократно обвиняли в распространении российской пропаганды, а также в попустительстве позиции Москвы в войне против Украины. Однако спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог отмечал, что он просто выполняет свою работу и помогает Трампу иметь необходимые связи с российской стороной.
Может ли война Израиля и ХАМАС закончиться в ближайшее время?
Белый дом 29 сентября обнародовал план Дональда Трампа по окончанию войны в Секторе Газа, а также относительно будущего анклава. Этот план предусматривает демилитаризацию региона и его восстановление без оккупации Израилем.
Президент США Дональд Трамп возглавит переходный "Совет мира" для надзора за восстановлением Газы после войны, по просьбе лидеров арабского мира и Израиля. В состав совета войдут другие главы государств, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял это соглашение, назвав его важным для прекращения войны и достижения мира на Ближнем Востоке. Пока ХАМАС не дал ответа относительно плана Трампа, есть риски, что палестинская группировка может его отклонить.