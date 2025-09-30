Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф может уйти в отставку со своей должности до конца 2025 года. Это произойдет, если удастся заключить соглашение о мире в Секторе Газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Эту информацию изданию предоставил осведомленный американский чиновник.

Что известно о возможной отставке Уиткоффа?

Стив Уиткофф, который с начала своего срока выступал посредником Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня в Газе, был назначен как специальный правительственный служащий со сроком полномочий около 130 дней. Хотя его миссия могла быть продлена, американский чиновник отметил, что дипломат готовится к отставке, учитывая перспективы урегулирования конфликта.

По данным источника, ожидается, что соглашение о прекращении войны в Газе может быть достигнуто в ближайшее время. Трамп уже заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, и теперь посредники ждут ответа ХАМАС.

Люди в офисе (Стива Уиткоффа – 24 Канал) уже ждут следующего шага, и если соглашение по Газе будет заключено, он уйдет достойно,

– отметил собеседник издания.

Стоит отметить, что Стив Уиткофф был назначен спецпосланником на Ближнем Востоке в ноябре 2024 года. Он сыграл ключевую роль в переговорах о прекращении огня и обмена заложниками между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года, а также лично ездил в Газу, чтобы наблюдать за этими процессами.

В то же время Уиткофф также выступал как переговорщик между Белым домом и Кремлем. Чиновник неоднократно летал в Москву и встречался с российскими властями, в частности с президентом Владимиром Путиным.

Интересно, что Стива Уиткоффа неоднократно обвиняли в распространении российской пропаганды, а также в попустительстве позиции Москвы в войне против Украины. Однако спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог отмечал, что он просто выполняет свою работу и помогает Трампу иметь необходимые связи с российской стороной.

Может ли война Израиля и ХАМАС закончиться в ближайшее время?