ОАЭ рассматривают возможность военных действий против Ирана, – Axios

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность применения военных мер в ответ на массированные ракетные и дроновые атаки со стороны Иран. На страну летели сотни ракет и дронов.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомые с внутренними консультациями в Абу-Даби.

Может ли ОАЭ начать войну против Ирана?

По словам собеседников издания, в эмиратском руководстве обсуждают так называемые активные оборонительные действия. Хотя страна формально не является стороной войны, она понесла около 800 обстрелов с начала эскалации. В политических кругах ОАЭ считают, что ни одно государство не может игнорировать вопрос собственной безопасности при таких обстоятельствах.

Потенциальный ответный удар стал бы беспрецедентным шагом для Эмиратов. Сам факт таких дискуссий свидетельствует о глубоком возмущении стран Персидского залива из-за атак на гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты.

По данным Минобороны ОАЭ, Иран выпустил по стране 186 баллистических ракет. Из них 172 были перехвачены системами ПВО, 13 упали в море, еще одна – на территории государства. Кроме того, зафиксировано 812 беспилотников: 755 уничтожены, 57 достигли территории страны. В результате атак погибли трое иностранцев, около 70 человек получили ранения.

Обломки перехваченных ракет вызвали пожары в порту Джебель-Али, а один из дронов попал в отель на острове Пальма Джумейра в Дубае. На фоне атак Катар приостановил значительную часть добычи природного газа. Также сообщалось об ударе иранского беспилотника по зданию посольства США в Эр-Рияде.

ОАЭ оставляет за собой полное право реагировать на эту эскалацию и принимать все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и жителей,

– заявило министерство обороны.

Советник президента ОАЭ по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш заявил, что атаки Ирана на страны Персидского залива стали стратегической ошибкой и еще больше изолировали Тегеран. По его словам, подобная эскалация только укрепляет убеждение, что именно Иран является ключевым источником нестабильности в регионе.

В то же время израильские чиновники предполагают, что к более жестким шагам в ответ может прибегнуть и Саудовская Аравия.

