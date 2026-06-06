Срыв операции против Ирана: Джей Ди Вэнса обвиняют в утечке данных

В израильской разведке обвиняют вице-президента США Джей Ди Вэнса в утечке данных об операции против Ирана с использованием курдских сил. Он якобы передавал информацию президенту Турции.

Об этом пишет JPost со ссылкой на источники в израильской разведке.

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В чем подозревают Вэнса?

По данным источников, план операции Моссада предусматривал привлечение курдов к операции против Ирана. Однако информацию о ней якобы передали лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тогда он выступил категорически против размещения курдских формирований вблизи турецкой границы.

После этого президент США Дональд Трам наложил вето на проведение операции. Сейчас продолжаются обсуждения, или на решение повлияла турецкая сторона, или отдельные американские топ-чиновники, например Джей Ди Вэнс.

В то же время помощник и пресс-секретарь вице-президента США отрицает эти обвинения, назвав их "категорически ложными".

Издание напомнило, что сама идея вызвала сомнения среди разведчиков относительно эффективности операции с курдскими силами. Но часть чиновников настаивала на реалистичности плана.

Кроме того, они (источники в Моссаде – 24 Канал) отмечают публичные сообщения о том, что ЦРУ поставляло курдам оружие, а это означает, что американская тайная агентура действовала таким образом, что могла бы помочь операции осуществиться,

– говорится в материале.

Напомним, 6 июня сообщалось, что Иран атаковал ракетами военные объекты США в Персидском заливе. В ответ американцы ударили по иранским радиолокационным станциям в Ормузском проливе. Американская сторона опровергла сообщение Тегерана о поражении штаба 5-го флота ВМС США в Бахрейне и заявила, что потерь среди военных нет.