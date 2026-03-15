"В войне нет гарантий": в США надеются, что война в Иране завершится за недели

Представитель команды Трампа заявил, что война на Ближнем Востоке может завершиться в течение нескольких следующих недель. Или даже раньше.

Интересно, что этот прогноз принадлежит министру энергетики США Крису Райту, а не кому-то из военных. Об этом сообщает ABC News.

Когда закончится война на Ближнем Востоке?

По мнению Райта, это может произойти уже вскоре.

Я думаю, что этот конфликт точно завершится в течение следующих нескольких недель. Возможно, это произойдет и раньше, но конфликт завершится в течение следующих нескольких недель,

– сказал он.

Собственно, министр энергетики комментирует военную операцию потому, что на фоне боевых действий бешеными темпами растут цены на нефть и газ. Это уже почувствовали на себе и американцы.

Министр обнадеживает, что цены на бензин снизятся в течение следующих нескольких недель. Но это не точно, гарантий нет.

"В войнах вообще нет никаких гарантий. Это кратковременная боль, чтобы добраться до гораздо лучшего места", – объяснил чиновник.

По его словам, рекордный уровень цен на газ был в 2022 году при администрации Байдена. Сейчас они ниже. Однако скачки цен навсегда изменит геополитическую ситуацию в мире.

Райт отверг обвинения со стороны демократов, мол, как Трамп позволил произойти блокированию Ормузского пролива Ираном. Министр убеждает, что президент США тщательно все продумал.

