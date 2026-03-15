Об этом информирует The Telegraph.
Сколько еще продлится война в Иране?
Бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль координировал свои планы с США как минимум до еврейского праздника Песах, который начинается 2 апреля.
И у нас есть более глубокие планы даже на три недели после этого,
– добавил Дефрин.
Издание напомнило, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что война, которая длится уже третью неделю – "почти завершена". В то же время Белый дом предполагал, что боевые действия могут длиться от четырех до шести недель.
Между тем министр энергетики США Крис Райт в эфире ABC News предположил, что конфликт может завершиться "в ближайшие недели, а возможно и раньше". В стране опасаются реакции общества на повышение цен на бензин и газ.
Однако министр заверил, что за две недели бензин в среднем подорожал на 76 центов за галлон. По ценам на газ, что Райт отметил, что они ниже, чем в 2022 году при администрации Джо Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости
США стремятся патрулировать Ормузский пролив вместе с союзниками. Трамп ожидает, что к этому присоединятся Китай, Франция, Япония и другие страны.
Также американский лидер заявил о возможных новых ударах по иранскому нефтяному острову Харк. По его словам, предыдущие удары там якобы уничтожили значительную часть инфраструктуры.
В МИД Ирана подтвердили, что Россия и Китай остаются стратегическими партнерами страны.