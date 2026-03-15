Про це інформує The Telegraph.
Скільки ще триватиме війна в Ірані?
Бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль координував свої плани із США щонайменше до єврейського свята Песах, яке починається 2 квітня.
І у нас є глибші плани навіть на три тижні після цього,
– додав Дефрін.
Видання нагадало, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що війна, яка триває вже третій тиждень – "майже завершена". Водночас Білий дім припускав, що бойові дії можуть тривати від чотирьох до шести тижнів.
Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт у етері ABC News припустив, що конфлікт може завершитись "найближчими тижнями, а можливо й раніше". У країні побоюються реакції суспільства на підвищення цін на бензин та газ.
Проте міністр запевнив, що за два тижні бензин у середньому подорожчав на 76 центів за галон. Щодо цін на газ, що Райт зазначив, що вони нижчі, ніж у 2022 році за адміністрації Джо Байдена.
Ситуація на Близькому Сході: останні новини
США прагнуть патрулювати Ормузьку протоку разом із союзниками. Трамп очікує, що до цього долучаться Китай, Франція, Японія та інші країни.
Також американський лідер заявив про можливі нові удари по іранському нафтовому острову Харк. За його словами, попередні удари там нібито знищили значну частину інфраструктури.
У МЗС Ірану підтвердили, що Росія та Китай залишаються стратегічними партнерами країни.