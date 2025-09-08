Дональд Трамп выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить. Для этого он намерен в ближайшее время поговорить с европейскими лидерами и президентом России.

Об этом глава Белого дома говорил журналистам после возвращения с US Open в Нью-Йорке, как отметили в Fox News. 24 Канал расскажет о заявлениях Трампа подробнее.

Трамп сделал новые заявления о войне в Украине: чего они касались?

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство из-за того, что война в Украине, в которой "нет никакого смысла", все еще продолжается. Об этом он сказал, когда журналисты спросили о его реакции на последнюю массированную российскую атаку. Тем не менее Трамп сохраняет оптимизм относительно урегулирования ситуации.

Это такая ужасная трата человечества. Я не в восторге от того, что там происходит. Но я верю, что мы это уладим,

– сказал он.

Последнюю фразу во время этого короткого общения с прессой президент США повторял неоднократно.

Слушайте, мы это сделаем. Ситуацию между Россией и Украиной мы уладим,

– подчеркивал Трамп.

Как аргумент к своей уверенности, Трамп вспомнил о других войнах, которые, по его убеждению, он урегулировал. Например, между Индией и Пакистаном или конфликт в Конго и Руанде. При этом политик говорит, что война в Украине должна была быть "самой легкой" в списке (из-за его отношений с Путиным), но пока что прогресса нет.

Обратите внимание: во время этого самого общения со СМИ Трамп анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным, который якобы должен состояться в ближайшие дни. А также визит европейских лидеров (имена не звучали) в Вашингтон "в понедельник или вторник".

Какие еще важные заявления делал Дональд Трамп за последнюю неделю?