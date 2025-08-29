Он – российский актив, – президент Португалии проехался по Дональду Трампу
- Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза назвал Дональда Трампа "российским активом", критикуя его подход к войне России против Украины.
- Ребелу де Соуза заявил, что США поддерживают "привилегированный диалог" с Россией, в то время, как европейские страны ввели санкции против Москвы.
- Португальский президент подчеркнул, что стиль руководства Трампа подрывает демократические структуры, и предупредил о возможном вмешательстве в частные компании и другие институты.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза неожиданно высказался относительно мирных усилий Дональда Трампа относительно войны России против Украины. Португальский глава назвал американского лидера "российским активом".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на португальское агентство Lusa.
Что сказал португальский президент о Трампе?
Марселу Ребелу де Соуза заявил, что администрация нынешнего президента США создала условия, которые дают России время для продвижения на фронте в Украине. По словам португальского главы, в отличие от Европы, которая ввела санкции против России, Вашингтон лишь угрожал сделать это.
Президент Португалии также утверждал, что Соединенные Штаты сейчас поддерживают "привилегированный диалог" с Россией, тогда как европейские страны были вынуждены "буквально проталкиваться" в недавние переговоры в Вашингтоне, которые были направлены на поиск мира.
Ребелу де Соуза также назвал Трампа "российским активом", отметив, что его стиль руководства подрывает разделение власти и традиционные демократические структуры.
Верховный лидер крупнейшей сверхдержавы мира, объективно, является советским... российским активом,
– сказал президент Португалии.
Он предупредил, что такой подход, который может даже распространиться на вмешательство в частные компании, суды или Федеральную резервную систему, был бы "очень поразительным в другую эпоху".
Президент Португалии прошелся по Дональду Трампу / Видео с аккаунта @Mollyploofkins в соцсети Х
Марселу Ребелу де Соуза также подчеркнул, что толерантность к действиям Трампа была создана сегодняшним глобальным эмоциональным климатом. По мнению португальского главы, возможно, еще не существует альянса между США и Россией, основанного на дружбе или идеологическом соучастии, но, как утверждает Соуза, администрация Трампа последовательно отдает предпочтение стратегическим интересам России.
Как Трамп сейчас пытается закончить войну России против Украины?
Издание The Atlantic пишет, что Дональд Трамп выразил недовольство относительно затягивания процесса урегулирования войны в Украине, считая требования Украины и Европы "нереалистичными". Президент США якобы отметил, что Украине все же необходимо смириться с потерей части территории, чтобы война закончилась.
Американский лидер также не исключил, что может ввести новые санкции против Кремля в случае отказа Москвы от переговоров. На вопрос, оказался ли Путин снова под риском экономических ограничений, президент США ответил утвердительно.
Интересно, что президент США несколько раз подряд давал Путину "две недели" на завершение войны. Однако эти две недели проходили, и ничего не происходило.