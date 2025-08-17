Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске закончились, однако приближения к миру в Украине нет. В то же время все более очевидными становятся два наиболее вероятных варианта окончания полномасштабной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Там отмечают, что цели России заключаются не только в захвате территорий. Москва заинтересована в полной капитуляции Украины.

Смотрите также Трамп выступает за контроль России над всем Донбассом, – Fox News

Как закончится война России против Украины?

Издание пишет о 2 возможных сценариях окончания войны. Украина может потерять территорию, но выжить как безопасное и суверенное государство. Или же она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин, как отмечается, до сих пор отмечает "первопричины войны", таким образом жалуясь на прозападную политическую траекторию Украины и расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Такие высказывания демонстрируют, что он не отказался от своих общих целей по восстановлению политического влияния России на Украину, восстановление сферы влияния Москвы на востоке Европы и восстановление статуса мировой великой державы.

Попытка России захватить Киев провалилась, и сейчас она достигает лишь незначительных успехов, теряя значительные ресурсы. Украинские же надежды на полное освобождение территорий ослабли из-за истощения армии. Это оставляет два вероятных сценария.

Какие сценарии могут быть?

WSJ пишет, что Киев смирился с недостаточным количеством военной силы, и недавно Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам по территории после прекращения огня, которое может заморозить текущую линию фронта.

В то же время Украина и Европа уверяют, что никогда не признают юридически оккупированные территории российскими, потому что это подорвет международное право, дав стимул для дальнейших завоеваний, но могут смириться с фактическим контролем.

По данным издания, лучшим сценарием для Киева и его европейских союзников, вероятно, является ограничение контроля России теми территориями, которые уже оккупированы, что составляет примерно пятую часть территории Украины.

Кремль продолжает настаивать на том, чтобы ВСУ отступили с территорий, которые он считает российскими, но не контролирует, в частности с контролируемой силами Украины части Донецкой области, где ВСУ удерживают цепь укрепленных городов.

Впрочем, самый большой вопрос заключается в том, что произойдет с остальными 80% территории Украины. В связи с этим, Киев и союзники стремятся гарантировать ее будущую безопасность и суверенитет благодаря сильной обороне и западной помощи.

Сейчас европейские лидеры надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины, и в последние дни их "вдохновила" открытость Дональда Трампа к этому. Но любая возможная роль США остается непонятной.

В то же время другой сценарий предполагает подчинение. С начала 2022 года Россия хочет сокращения ВСУ, ограничения вооружения и поставок, изменения политического режима страны, в частности Конституцию, руководство и политику в отношении языка.

Наибольшая опасность для Украины заключается не только в потере территорий на востоке и юге. Самая большая угроза - это риск, что то, что останется, не сможет остановить очередное нападение. Эта угроза может заставить Киев уступить требованиям Москвы.

Подобный результат превратил бы Украину в "российский протекторат", что означало бы капитуляцию для нации, которая стремится укрепить свою демократию и интегрироваться с Европой и Западом, что украинцы пытаются предотвратить.

Согласно обнародованной информации, единственным путем к условиям капитуляции для Путина остается поле боя. Несмотря на ограниченный прогресс, главная цель российских войск заключается в истощении украинской армии и слома воли к сопротивлению.

К слову, Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Путин во время саммита в формате "три на три" на Аляске выдвинул требования для прекращения войны в Украине. Среди них есть по меньшей мере 10 неприемлемых условий.