Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Там отмечают, что цели России заключаются не только в захвате территорий. Москва заинтересована в полной капитуляции Украины.

Как закончится война России против Украины?

Издание пишет о 2 возможных сценариях окончания войны. Украина может потерять территорию, но выжить как безопасное и суверенное государство. Или же она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин, как отмечается, до сих пор отмечает "первопричины войны", таким образом жалуясь на прозападную политическую траекторию Украины и расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Такие высказывания демонстрируют, что он не отказался от своих общих целей по восстановлению политического влияния России на Украину, восстановление сферы влияния Москвы на востоке Европы и восстановление статуса мировой великой державы.

Попытка России захватить Киев провалилась, и сейчас она достигает лишь незначительных успехов, теряя значительные ресурсы. Украинские же надежды на полное освобождение территорий ослабли из-за истощения армии. Это оставляет два вероятных сценария.

Какие сценарии могут быть?

WSJ пишет, что Киев смирился с недостаточным количеством военной силы, и недавно Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам по территории после прекращения огня, которое может заморозить текущую линию фронта.

В то же время Украина и Европа уверяют, что никогда не признают юридически оккупированные территории российскими, потому что это подорвет международное право, дав стимул для дальнейших завоеваний, но могут смириться с фактическим контролем.

По данным издания, лучшим сценарием для Киева и его европейских союзников, вероятно, является ограничение контроля России теми территориями, которые уже оккупированы, что составляет примерно пятую часть территории Украины.

Кремль продолжает настаивать на том, чтобы ВСУ отступили с территорий, которые он считает российскими, но не контролирует, в частности с контролируемой силами Украины части Донецкой области, где ВСУ удерживают цепь укрепленных городов.

Впрочем, самый большой вопрос заключается в том, что произойдет с остальными 80% территории Украины. В связи с этим, Киев и союзники стремятся гарантировать ее будущую безопасность и суверенитет благодаря сильной обороне и западной помощи.

Сейчас европейские лидеры надеются, что США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины, и в последние дни их "вдохновила" открытость Дональда Трампа к этому. Но любая возможная роль США остается непонятной.

В то же время другой сценарий предполагает подчинение. С начала 2022 года Россия хочет сокращения ВСУ, ограничения вооружения и поставок, изменения политического режима страны, в частности Конституцию, руководство и политику в отношении языка.

Наибольшая опасность для Украины заключается не только в потере территорий на востоке и юге. Самая большая угроза - это риск, что то, что останется, не сможет остановить очередное нападение. Эта угроза может заставить Киев уступить требованиям Москвы.

Подобный результат превратил бы Украину в "российский протекторат", что означало бы капитуляцию для нации, которая стремится укрепить свою демократию и интегрироваться с Европой и Западом, что украинцы пытаются предотвратить.

Согласно обнародованной информации, единственным путем к условиям капитуляции для Путина остается поле боя. Несмотря на ограниченный прогресс, главная цель российских войск заключается в истощении украинской армии и слома воли к сопротивлению.

К слову, Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Путин во время саммита в формате "три на три" на Аляске выдвинул требования для прекращения войны в Украине. Среди них есть по меньшей мере 10 неприемлемых условий.