Переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці закінчилися, проте наближення до миру в Україні немає. Водночас дедалі очевиднішими стають два найбільш імовірних варіанти закінчення повномасштабної війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Там зазначають, що цілі Росії полягають не лише у захопленні територій. Москва зацікавлена у повній капітуляції України.

Як закінчиться війна Росії проти України?

Видання пише про 2 можливих сценарії закінчення війни. Україна може втратити територію, але вижити як безпечна і суверенна держава. Або ж вона може втратити і територію, і суверенітет, повернувшись у сферу впливу Москви.

Російський диктатор Володимир Путін, як зазначається, досі наголошує на "першопричинах війни", таким чином скаржачись на прозахідну політичну траєкторію України та розширення НАТО в Центральній і Східній Європі.

Такі висловлювання демонструють, що він не відмовився від своїх загальних цілей з відновлення політичного впливу Росії на Україну, відновлення сфери впливу Москви на сході Європи та відновлення статусу світової великої держави.

Спроба Росії захопити Київ провалилася, і нині вона досягає лише незначних успіхів, втрачаючи значні ресурси. Українські ж надії на повне звільнення територій послабилися через виснаження армії. Це залишає два ймовірні сценарії.

Які сценарії можуть бути?

WSJ пише, що Київ змирився з недостатньою кількістю військової сили, і що нещодавно Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів щодо території після припинення вогню, яке може заморозити поточну лінію фронту.

Водночас Україна та Європа запевняють, що ніколи не визнають юридично окуповані території російськими, бо це підірве міжнародне право, давши стимул для подальших завоювань, але можуть змиритися з фактичним контролем.

За даними видання, найкращим сценарієм для Києва та його європейських союзників, ймовірно, є обмеження контролю Росії тими територіями, які вже окуповані, що становить приблизно п'яту частину території України.

Кремль продовжує наполягати на тому, щоб ЗСУ відступили з територій, які він вважає російськими, але не контролює, зокрема з контрольованої силами Україною частини Донецької області, де ЗСУ утримують ланцюг укріплених міст.

Утім, найбільше питання полягає в тому, що станеться з рештою 80% території України. У зв'язку з цим, Київ і союзники прагнуть гарантувати її майбутню безпеку та суверенітет завдяки сильній обороні й західній допомозі.

Наразі європейські лідери сподіваються, що США приєднаються до гарантій безпеки для України, й останніми днями їх "надихнула" відкритість Дональда Трампа до цього. Але будь-яка можлива роль США залишається незрозумілою.

Водночас інший сценарій передбачає підпорядкування. З початку 2022 року Росія хоче скорочення ЗСУ, обмеження озброєння та поставок, зміни політичного режиму країни, зокрема Конституцію, керівництво й політику щодо мови.

Найбільша небезпека для України полягає не лише у втраті територій на сході та півдні. Найбільша загроза — це ризик, що те, що залишиться, не зможе зупинити черговий напад. Ця загроза може змусити Київ поступитися вимогам Москви.

Подібний результат перетворив би Україну на "російський протекторат", що означало б капітуляцію для нації, яка прагне зміцнити свою демократію та інтегруватися з Європою і Заходом, чому українці намагаються запобігти.

Згідно з оприлюдненою інформацією, єдиним шляхом до умов капітуляції для Путіна лишається поле бою. Попри обмежений прогрес, головна мета російських військ полягає у виснаженні української армії та зламу волі до опору.

До слова, Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Володимир Путін під час саміту у форматі "три на три" на Алясці висунув вимоги для припинення війни в Україні. Серед них є щонайменше 10 неприйнятних умов.