Премьер Венгрии Виктор Орбан снова разгоняет истерию, что "Европа дрейфует в войну". Он убеждает, что все больше стран начали разделять его мнение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политика во время эфира на Kossuth Radio.

Что Орбан говорил о войне в Европе?

Виктор Орбан заявил, что позиция Венгрии заключается в стремлении к прекращению огня, мира и непрерывных дипломатических переговоров между сторонами.

Венгерский премьер утверждает, будто все больше стран Европы чувствуют себя так же как Будапешт: то есть континент дрейфует в войну, и "рано или поздно гробы вернутся домой, с погибшими, павшими молодыми людьми".

Политик снова повторил, что опасность растет и венгры не хотят брать ее на себя.

Кроме того, премьер Венгрии говорил о праве каждого народа решать, хочет ли он быть в общем союзе с другим народом. Венграм не нужно заботиться о том, что говорят другие 26 стран-членов ЕС, а "должны заботиться о собственном мнении".

Какова позиция Венгрии?