Катар сбил два самолета Су-24, которые летели из Ирана, и не только их

Во время войны в Иране режим аятолл обстреливает и своих соседей. В Катаре официально рассказали о том, какое оружие летело на них.

Об этом сообщили в министерстве обороны Катара. Там отметили, что все ракеты были сбиты, не достигнув целей.

Чем Иран обстрелял Катар?

Согласно сообщению, угроза была устранена немедленно после обнаружения.

Министерство обороны Государства Катар объявляет, что, благодаря прежде всего Всемогущему Аллаху, высокому уровню готовности и совместной координации между соответствующими органами власти, Воздушные силы Катара успешно сбили два самолета Су-24, летевших из Исламской Республики Иран. Они также успешно перехватили 7 баллистических ракет благодаря средствам противовоздушной обороны и 5 беспилотников Воздушных сил и ВМС Катара, которые сегодня были направлены на несколько районов штата,

– сказано в заметке.

Справка. Су-24 – советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик.

Показываем Катар на карте мира

Ведомство подчеркнуло, что вооруженные силы Катара "имеют полный спектр возможностей и ресурсов для защиты суверенитета и земель государства, а также для решительной реакции на любую внешнюю угрозу".

"Министерство также призывает граждан, жителей и посетителей сохранять спокойствие, придерживаться официальных инструкций, выданных органами безопасности, избегать слухов и полагаться исключительно на информацию, распространяемую официальными каналами. Пусть Аллах защитит Катар, его Эмира, его народ и всех, проживающих на его земле", – сообщили в Катаре.