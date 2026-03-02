Катар збив два літаки Су-24, які летіли з Ірану, і не тільки їх

Під час війни в Ірані режим аятолл обстрілює і своїх сусідів. У Катарі офіційно розповіли про те, яка зброя летіла на них.

Про це повідомили в міністерстві оборони Катару. Там наголосили, що всі ракети були збиті, не досягши цілей.

Чим Іран обстріляв Катар?

Відповідно до повідомлення, загрозу було усунено негайно після виявлення.

Міністерство оборони Держави Катар оголошує, що, завдяки перш за все Всемогутньому Аллаху, високому рівню готовності та спільній координації між відповідними органами влади, Повітряні сили Катару успішно збили два літаки Су-24, що летіли з Ісламської Республіки Іран. Вони також успішно перехопили 7 балістичних ракет завдяки засобам протиповітряної оборони та 5 безпілотників Повітряних сил та ВМС Катару, які сьогодні були спрямовані на кілька районів штату,

– сказано в дописі.

Довідка. Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник.

Показуємо Катар на карті світу

Відомство підкреслило, що збройні сили Катару "мають повний спектр можливостей та ресурсів для захисту суверенітету та земель держави, а також для рішучої реакції на будь-яку зовнішню загрозу".

"Міністерство також закликає громадян, мешканців та відвідувачів зберігати спокій, дотримуватися офіційних інструкцій, виданих органами безпеки, уникати чуток та покладатися виключно на інформацію, що поширюється офіційними каналами. Нехай Аллах захистить Катар, його Еміра, його народ та всіх, хто проживає на його землі", – повідомили в Катарі.