Иран сделал большой просчет в начале войны, – The Telegraph

Атаки Ирана на страны Персидского залива могут не сократить конфликт на Ближнем Востоке, а наоборот –затянуть его. Это разгневало обычно пассивных соседей Ирана.

Дэвид Блэр в The Telegraph.

Как Иран просчитался в начале войны?

Даже в периоды напряженных отношений дипломаты государств Персидского залива обычно воздерживаются от резких заявлений в адрес соседей. Однако во время нынешней войны премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани открыто выразил недовольство действиями Тегерана.

Он заявил, что в странах региона испытывают серьезное разочарование из-за обстрелов со стороны Ирана. По словам катарского премьера, государства Персидского залива не ожидали таких действий от соседа, с которым пытались поддерживать конструктивные отношения. При этом объяснения Тегерана, по его мнению, не имеют убедительных оснований.

По мнению Блэра, слова катарского премьера отражают не только эмоции, но и осознание того, что иранские удары стали стратегической ошибкой. Вероятно, Тегеран рассчитывал, что атаки на государства региона заставят их обратиться к президенту США Дональду Трампу с требованием прекратить военную операцию.

Чего хотел достичь Иран, обстреливая всех вокруг?

Идея заключалась в создании настолько высоких рисков для монархий Персидского залива, чтобы они использовали свои дипломатические связи в Вашингтоне для быстрого достижения прекращения огня. Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты имеют тесные отношения с администрацией Трампа, а некоторые из них также поддерживают стратегические связи с Израилем.

"Если бы все эти страны призвали США прекратить войну из-за слишком высокой цены конфликта, их позицию было бы сложно проигнорировать", – добавляет комментатор.

Однако, как отмечает обозреватель, признаков того, что эти страны начали давить на США с требованием завершить операцию, пока нет. Зато иранские атаки лишь подтверждают аргументы Вашингтона о необходимости нейтрализовать ракетный потенциал Исламской Республики.

Поэтому удары по соседним государствам могут привести к противоположному результату – США и Израиль, вероятно, будут продолжать военные действия, пока ракетные запасы Ирана и его пусковые установки не будут в значительной степени уничтожены.

Как долго Иран может продолжать такой подход?

Перед началом конфликта Иран, по оценкам, имел примерно 1500 баллистических ракет и не менее сотни пусковых комплексов – самый большой подобный арсенал в регионе. Часть этих ракет уже использовали или уничтожили, однако полное устранение угрозы остается сложной задачей.

Кроме того, Иран обладает значительными запасами ударных беспилотников. Их проще и дешевле производить и скрывать, чем ракеты, поэтому борьба с этой угрозой может оказаться еще более сложной, даже несмотря на то, что дроны обычно наносят менее разрушительные удары.

По данным Блэра, во время конфликта Иран выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам 238 баллистических ракет и 1422 беспилотника. В то же время системы противовоздушной обороны ОАЭ смогли перехватить около 93% ракет и 94% дронов.

Тот факт, что президент Ирана Масуд Пезешкиан публично извинился за удары по странам региона, может свидетельствовать об обеспокоенности Тегерана возможными последствиями своих действий. Вероятно, иранское руководство опасается, что государства Персидского залива могут использовать свои связи для поддержки дальнейшей военной кампании против Ирана.

Впрочем, иранское руководство может рассчитывать и на другой эффект. Ракетные атаки и угроза перекрытия Ормузского пролива уже вызвали рост мировых цен на нефть более 100 долларов за баррель. Такое экономическое давление может создать дополнительные проблемы для Запада.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, будет придерживаться более жесткой линии, которую поддерживают командиры Корпуса стражей Исламской революции. Они считают, что масштабные удары по любым доступным целям являются единственным возможным ответом для режима, который пытается удержать власть.

При такой логике страны Персидского залива, где размещены американские военные базы, могут рассматриваться как законные цели. В то же время подобная стратегия рискует еще больше осложнить ситуацию и только продолжить войну в регионе.

В Иране заявляли, что готовы воевать еще долго