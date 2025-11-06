США приступят к решению войны в Украине после стабилизации ситуации в Газе, – Виткофф
- США сосредоточат усилия на урегулировании войны в Украине после стабилизации ситуации в Газе.
- Вашингтон планирует активизировать мирные инициативы по Украине после завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф высказался о войне в Украине. Он отметил, что ее урегулирование является важной задачей.
Однако добавил, что оно станет предметом активной работы после завершения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Уиткоффа.
Что сказал Уиткофф о войне в Украине?
По словам чиновника, Вашингтон сейчас концентрирует дипломатические ресурсы на Ближнем Востоке, но после завершения конфликта в Газе США планируют активизировать мирные инициативы по Украине.
Завершение войны в Газе – это наш первый приоритет. После стабилизации ситуации мы сосредоточимся на достижении мира между Украиной и Россией,
– объяснил Уиткофф.
Стоит заметить, что такое заявление может означать временную отсрочку мирных переговоров между Киевом и Москвой. Однако оно также подтверждает, что Украина остается в стратегическом фокусе американской политики.
Заявления Уиткоффа о войне в Украине: коротко о главном
Отношение Уиткоффа к войне в Украине довольно неоднозначное. Стоит заметить, что 17 октября в Белом доме спецпосланник США давил на украинскую делегацию, требуя передать Донецкую область россиянам, аргументируя это якобы преимущественно русскоязычным населением региона.
В то же время он признал, что решение об уступках территориями в мирном соглашении с Россией принадлежит исключительно Украине, с учетом позиции Киева и гарантий безопасности для украинцев.
Уиткоффа критикуют не только чиновники США, но и россияне за его неопытность и самостоятельный стиль работы, что затрудняет дипломатические усилия.