США приступят к решению войны в Украине после стабилизации ситуации в Газе, – Виткофф

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф высказался о войне в Украине. Он отметил, что ее урегулирование является важной задачей.

Однако добавил, что оно станет предметом активной работы после завершения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Уиткоффа.

Что сказал Уиткофф о войне в Украине?

По словам чиновника, Вашингтон сейчас концентрирует дипломатические ресурсы на Ближнем Востоке, но после завершения конфликта в Газе США планируют активизировать мирные инициативы по Украине.

Завершение войны в Газе – это наш первый приоритет. После стабилизации ситуации мы сосредоточимся на достижении мира между Украиной и Россией,

– объяснил Уиткофф.

Стоит заметить, что такое заявление может означать временную отсрочку мирных переговоров между Киевом и Москвой. Однако оно также подтверждает, что Украина остается в стратегическом фокусе американской политики.

Заявления Уиткоффа о войне в Украине: коротко о главном