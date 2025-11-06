Укр Рус
Геополітика Америка США розпочнуть вирішення війни в Україні після стабілізації ситуації в Газі, – Віткофф
6 листопада, 20:40
2

США розпочнуть вирішення війни в Україні після стабілізації ситуації в Газі, – Віткофф

Надія Батюк
Основні тези
  • США зосередять зусилля на врегулюванні війни в Україні після стабілізації ситуації в Газі.
  • Вашингтон планує активізувати мирні ініціативи щодо України після завершення конфлікту на Близькому Сході.

Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф висловився про війну в Україні. Він зазначив, що її врегулювання є важливим завданням.

Однак додав, що воно стане предметом активної роботи після завершення бойових дій у секторі Гази. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Віткоффа.

Дивіться також Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, – МЗС України 

Що сказав Віткофф про війну в Україні?

За словами посадовця, Вашингтон нині концентрує дипломатичні ресурси на Близькому Сході, але після завершення конфлікту в Газі США планують активізувати мирні ініціативи щодо України.

Завершення війни в Газі – це наш перший пріоритет. Після стабілізації ситуації ми зосередимося на досягненні миру між Україною та Росією,
 – пояснив Віткофф.

Варто зауважити, що така заява може означати тимчасове відтермінування мирних переговорів між Києвом і Москвою. Проте вона також підтверджує, що Україна залишається у стратегічному фокусі американської політики.

Заяви Віткоффа щодо війни в Україні: коротко про головне

  • Ставлення Віткоффа до війни в Україні доволі неоднозначне. Варто зауважити, що 17 жовтня в Білому дому спецпосланець США тиснув на українську делегацію, вимагаючи передати Донеччину росіянам, аргументуючи це нібито переважно російськомовним населенням регіону.

  • Водночас він визнав, що рішення щодо поступок територіями у мирній угоді з Росією належить виключно Україні, з урахуванням позиції Києва та гарантій безпеки для українців.

  • Віткоффа критикують не лише чиновники США, а й російські посадовці за його недосвідченість і самостійний стиль роботи, що ускладнює дипломатичні зусилля.