Однак додав, що воно стане предметом активної роботи після завершення бойових дій у секторі Гази. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Віткоффа.
Що сказав Віткофф про війну в Україні?
За словами посадовця, Вашингтон нині концентрує дипломатичні ресурси на Близькому Сході, але після завершення конфлікту в Газі США планують активізувати мирні ініціативи щодо України.
Завершення війни в Газі – це наш перший пріоритет. Після стабілізації ситуації ми зосередимося на досягненні миру між Україною та Росією,
– пояснив Віткофф.
Варто зауважити, що така заява може означати тимчасове відтермінування мирних переговорів між Києвом і Москвою. Проте вона також підтверджує, що Україна залишається у стратегічному фокусі американської політики.
Заяви Віткоффа щодо війни в Україні: коротко про головне
Ставлення Віткоффа до війни в Україні доволі неоднозначне. Варто зауважити, що 17 жовтня в Білому дому спецпосланець США тиснув на українську делегацію, вимагаючи передати Донеччину росіянам, аргументуючи це нібито переважно російськомовним населенням регіону.
Водночас він визнав, що рішення щодо поступок територіями у мирній угоді з Росією належить виключно Україні, з урахуванням позиції Києва та гарантій безпеки для українців.
Віткоффа критикують не лише чиновники США, а й російські посадовці за його недосвідченість і самостійний стиль роботи, що ускладнює дипломатичні зусилля.