Однак додав, що воно стане предметом активної роботи після завершення бойових дій у секторі Гази. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Віткоффа.

Що сказав Віткофф про війну в Україні?

За словами посадовця, Вашингтон нині концентрує дипломатичні ресурси на Близькому Сході, але після завершення конфлікту в Газі США планують активізувати мирні ініціативи щодо України.

Завершення війни в Газі – це наш перший пріоритет. Після стабілізації ситуації ми зосередимося на досягненні миру між Україною та Росією,

– пояснив Віткофф.

Варто зауважити, що така заява може означати тимчасове відтермінування мирних переговорів між Києвом і Москвою. Проте вона також підтверджує, що Україна залишається у стратегічному фокусі американської політики.

Заяви Віткоффа щодо війни в Україні: коротко про головне