Дональд Трамп в ударе, считает аналитик The Telegraph. Трамп открыл перспективу, которую еще несколько недель назад мало кто рассматривал: возможность более быстрого завершения войны в Украине.

Россия может даже избавиться от Путина в результате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью геополитического эксперта Марка Бролина для The Telegraph.

Как Трамп изменил свою позицию?

Перелом в политике Трампа имеет две составляющие. Во-первых, он ясно дал понять, что европейские страны должны прекратить халтурить налогоплательщикам США и взять на себя основную ответственность за собственную безопасность. Этот вопрос назрел уже давно. В течение поколения европейские правительства вели игру на публику, демонстрируя моральную решимость и преувеличивая опасность со стороны Москвы только для того, чтобы сохранить приток американской помощи, в то время как энергетические компании некоторых стран продолжали покупать российскую нефть. Ранее Трампа за это критиковали, когда он настаивал, что члены НАТО должны выполнять свои финансовые обязательства. Теперь на его критику смотрят иначе.

Во-вторых, Трамп отказался от старых представлений холодной войны о том, что Россия настолько непреодолимо сильна, что с ней надо договариваться, чтобы избежать Третьей мировой. На самом деле Россия – хрупкая, слабая страна, приходящая в упадок, ее зона влияния постепенно сжимается уже длительное время. Вторжение в Украину призвано остановить этот процесс, но оно ускорило упадок. Захваченная земля не компенсирует падение российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке или в других частях Европы.

Разлом произошел в конце сентября, когда Трамп публично поддержал идею, что Украина имеет право вернуть всю свою территорию. Это был не просто риторический жест; это означало разрыв с вредной формулой "обе стороны должны уступить", которая подрывала усилия Украины и подпитывала кремлевские мифы.

"Слова президента США имеют значение. Относитесь к России как к сильной, а заинтересованные стороны – как к хрупкой, и инициатива будет разблокирована", – считает автор.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что Трамп проявляет настойчивость в попытках прекратить конфликты, но в случае с Россией его ожидания тщетны. Такие контакты Москва использует, чтобы тянуть время и избегать давления. Единственным действенным аргументом для России остается сила.

Почему Путин сейчас далеко не в выигрышной позиции?

Мы уже видим практические последствия этого подхода. Поддержка США сместилась в сторону обеспечения ударов, которые ухудшают аорту российской военной машины – ее энергетический комплекс, нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры – а не подпитки окопного истощения, которое больше всего вредит меньшей стороне. Разговор об уязвимости России может также вдохновить реформаторов и сомнительных деятелей внутри российской элиты, которые нуждаются в уверенности, что "Левиафан" – это не дредноут, а ржавая руина. И Трамп пошел еще дальше, открыто обсуждая возможность поставки Украине дальнобойных "Томагавков" – ракет, способных бить глубоко в Россию, потенциально обходя ее системы ПВО. Его встреча с Зеленским в Белом доме показала, что Трамп не исключает такой опции.

Это не означает игнорирование рисков. Москва традиционно угрожает "новой фазой эскалации", когда нарушаются определенные табу. Однако сами угрозы не приравниваются к реальной силе. Россия уже была вынуждена переставить потоки горючего, импортировать товары, которые ранее экспортировала, и мириться с повреждениями нефтеперерабатывающих предприятий, подрывающими ее боевые возможности. Обсуждение "Томагавков" переносит риски эскалации туда, куда они и должны быть направлены: к России, а не к Украине. Кремлевские угрозы во многих случаях оказываются лишь ритуальными – громкое рычание, а не действие.

Многие европейские правительства до сих пор не осознали этого. Годами господствовал миф, что только США могут сдерживать Москву. Но более правдивый тезис – Россия такая системно слабая, что моральная ясность, целенаправленное давление и поддержка асимметричных сильных сторон Украины могут повлиять как на поле боя, так и на политику Москвы. По иронии судьбы, Вашингтон протрезвел быстрее, чем Европа, которая до сих пор зависима от своих старых алиби.

Энергетика – лакмусовая бумажка. Хотя ЕС запретил морские поставки российской сырой нефти в 2022 году, для трубопроводного транспорта остались исключения, которыми пользуются Венгрия и Словакия. К 2025 году некоторые страны ЕС даже увеличили импорт российского СПГ по сравнению с 2024 годом; рост потребления зафиксирован во Франции, Нидерландах и Бельгии, а Венгрия и Словакия остаются значительными покупателями трубопроводной нефти и газа. Европа много говорила о морали, но одновременно рационализировала частные интересы, фактически пополняя доходы Кремля.

Из-за этой двусмысленности (и ранее шаткого Вашингтона) я утверждал, когда Украина теряла позиции, что временное замораживание конфликта может быть необходимым злом в ожидании американского президента, готового ударить Россию по ее больному месту. К счастью, ожидание, похоже, уже закончилось,

– пишет автор.

Европа должна встать на ноги и действовать последовательно. Прекратить оправдываться за бездействие. Пополнять боезапасы. И прежде всего покончить с энергетическим лицемерием. Франция и другие страны, которые покупают российский газ, должны объяснить, как финансирование Кремля сегодня согласуется с их украинской освободительной риторикой. Если слова совместить с делами, возможности Путина еще больше сократятся. Он уже исчерпывает свои возможности быстрее, чем многие осознают.

Стоит помнить, что режимы, построенные на страхе, разрушаются, как только мифы об их мощи исчезают.

Если в Газе удастся установить спокойствие, а Россию заставят почувствовать последствия европейской ответственности и американских мер по энергетическим потокам, Осло предстанет перед сложным выбором. Даже если это неприятно, Нобелевский комитет, возможно, не сможет игнорировать того, кто значительно продвинул процесс в двух конфликтах: на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Президент США в конце концов мог бы получить свою желанную премию.

Войны никогда не заканчиваются безупречными опрятными нарративами. Они заканчиваются, когда заканчиваются боеприпасы, солдаты и деньги. ХАМАС это усвоил. Путин тоже близок к тому, чтобы это усвоить,

– пишет Бролин.

