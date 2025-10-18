Лидеры договорились провести встречу в венгерской столице "в ближайшие недели". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

"Когда Трамп и Путин встретятся, я не думаю, что что-то будет достигнуто быстро", – сказал агентству Associated Press 36-летний москвич Артем Кондратов.

Он напомнил, что во время предыдущей встречи на Аляске в августе Путин не уступал, а три раунда переговоров в Стамбуле завершились безрезультатно.

Так, возможно, будет определенный прогресс в Венгрии по обмену пленными или возвращению детей, но конкретных решений в ближайшее время ждать не стоит,

– добавил он.

Другой москвич, 58-летний Александр Федотов, наоборот настроен оптимистично: "Трамп не просто так едет в Европу. Это большая поездка для него. Думаю, что прогресс будет".

Более трех лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину и более десяти лет после аннексии Крыма многие устали от войны.

"Я желаю всем добра и мира. Мы все этого ждем, все россияне этого хотят", – сказала 55-летняя Светлана из Севастополя.

В Киеве настроения более сдержанные.

Ни от одной из этих встреч нет никаких ожиданий, потому что предыдущие показали, что они непродуктивны. Трамп четко показал свою позицию. Он не за Украину,

– заявила военный медик Маричка Фартушная.

Украинский ветеран Иван Балацкий убежден, что, несмотря на дипломатические маневры, США должны поддерживать Украину:

"Мы показали всему миру, что готовы бороться до конца. И мы ожидаем поддержки от наших друзей – американцев", – отметил он.

В эфире 24 Канала глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко высказал мнение, что Путин не боится, что переговоры с Трампом из-за его атаки по Украине могут сорваться, потому что точно знает, что этого не произойдет, ведь у США есть интерес к их проведению.

