Лідери домовилися провести зустріч в угорській столиці «найближчими тижнями». Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
Які очікування від саміту Трампа і Путіна?
"Коли Трамп і Путін зустрінуться, я не думаю, що щось буде досягнуто швидко", – сказав агентству Associated Press 36-річний москвич Артем Кондратов.
Він нагадав, що під час попередньої зустрічі на Алясці у серпні Путін не поступався, а три раунди переговорів у Стамбулі завершилися безрезультатно.
Так, можливо, буде певний прогрес в Угорщині щодо обміну полоненими чи повернення дітей, але конкретних рішень найближчим часом чекати не варто,
– додав він.
Інший москвич, 58-річний Олександр Федотов, навпаки налаштований оптимістично: "Трамп не просто так їде до Європи. Це велика поїздка для нього. Думаю, що прогрес буде".
Понад три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та понад десяти років після анексії Криму багато хто втомився від війни.
"Я бажаю всім добра та миру. Ми всі цього чекаємо, всі росіяни цього хочуть", – сказала 55-річна Світлана із Севастополя.
У Києві настрої більш стримані.
Від жодної з цих зустрічей немає жодних очікувань, бо попередні показали, що вони непродуктивні. Трамп чітко показав свою позицію. Він не за Україну,
– заявила військова медикиня Марічка Фартушна.
Український ветеран Іван Балацький переконаний, що, незважаючи на дипломатичні маневри, США повинні підтримувати Україну:
"Ми показали всьому світу, що готові боротися до кінця. І ми очікуємо підтримки від наших друзів – американців", – зазначив він.
В етері 24 Каналу голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко висловив думку, що Путін не боїться, що переговори з Трампом через його атаки по Україні можуть зірватися, бо точно знає, що цього не станеться, адже у США є інтерес до їх проведення.
Путін і Трамп планують зустрітися у Будапешті
Трамп і Путін провели телефонну розмову 16 жовтня. У Білому домі назвали її продуктивною. Вона тривала близько 2 годин.
Президент США заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Будапешті. Трамп вважає, що зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Трамп зазначив, що Зеленський, ймовірно, не буде присутній на саміті з Путіним у Будапешті, але вони залишатимуться на зв'язку.