Президент США Дональд Трамп заявил, что видит шанс достичь договоренности о прекращении российско-украинской войны в ближайшее время. По его мнению, для этого есть все шансы.

Нужно лишь "проявить гибкость". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

Президент США заявил, что верит в возможность прекратить войну в Украине в ближайшее время, возможно даже до того, как встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем в конце октября.

Если проявить гибкость, думаю, у нас очень хороший шанс положить конец этой войне,

– сказал Трамп.

Заявления Трампа о войне в Украине: коротко о главном