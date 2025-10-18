Трамп видит шанс "завершить войну" уже в ближайшие недели
- Трамп заявил о возможности быстрого прекращения российско-украинской войны.
- Он считает, что для этого нужно проявить гибкость.
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит шанс достичь договоренности о прекращении российско-украинской войны в ближайшее время. По его мнению, для этого есть все шансы.
Нужно лишь "проявить гибкость". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что сказал Трамп о войне в Украине?
Президент США заявил, что верит в возможность прекратить войну в Украине в ближайшее время, возможно даже до того, как встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем в конце октября.
Если проявить гибкость, думаю, у нас очень хороший шанс положить конец этой войне,
– сказал Трамп.
Заявления Трампа о войне в Украине: коротко о главном
Президент Соединенных Штатов заявил, что не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk, объяснив это приоритетом дипломатических усилий.
В то же время политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что Трамп начал использовать тактику кремлевского диктатора Владимира Путина, выступая с различными заявлениями и угрозами. В частности ранее он сказал, что Украина может получить от США Tomahawk.
Трамп также отметил, что Зеленский многое пережил и он очень сильный лидер. Однако, вероятно, его не будет на встрече с Путиным в Будапеште.