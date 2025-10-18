Нужно лишь "проявить гибкость". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Трамп ищет аргументы, чтобы заставить Путина остановить огонь, – экс-глава МИД

Что сказал Трамп о войне в Украине?

Президент США заявил, что верит в возможность прекратить войну в Украине в ближайшее время, возможно даже до того, как встретится с лидером Китая Си Цзиньпинем в конце октября.

Если проявить гибкость, думаю, у нас очень хороший шанс положить конец этой войне,

– сказал Трамп.

Заявления Трампа о войне в Украине: коротко о главном