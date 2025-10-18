Потрібно лише "проявити гнучкість". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

Президент США заявив, що вірить у можливість припинити війну в Україні найближчим часом, можливо навіть до того, як зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня.

Якщо проявити гнучкість, думаю, у нас дуже гарний шанс покласти край цій війні,

– сказав Трамп.

Заяви Трампа про війну в Україні: коротко про головне