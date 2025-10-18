Потрібно лише "проявити гнучкість". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Що сказав Трамп про війну в Україні?
Президент США заявив, що вірить у можливість припинити війну в Україні найближчим часом, можливо навіть до того, як зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня.
Якщо проявити гнучкість, думаю, у нас дуже гарний шанс покласти край цій війні,
– сказав Трамп.
Заяви Трампа про війну в Україні: коротко про головне
Президент Сполучених Штатів заявив, що не планує передавати Україні ракети Tomahawk, пояснивши це пріоритетом дипломатичних зусиль.
Водночас політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що Трамп почав використовувати тактику кремлівського диктатора Володимира Путіна, виступаючи із різноманітними заявами та погрозами. Зокрема раніше він сказав, що Україна може отримати від США Tomahawk.
Трамп також зазначив, що Зеленський багато чого пережив і він дуже сильний лідер. Однак, ймовірно, його не буде на зустрічі з Путіним у Будапешті.