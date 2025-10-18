Найбільшою перемогою для Трампа у цій ситуації стане замороження бойових дій. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко, додавши, що тоді Трамп зможе казати, що припинив вбивства.

Який сценарій завершення війни підтримує Трамп?

"Президент США хоче знайти аргументи, для того, щоб змусити Путіна зупинити вогонь. Його не цікавить, що буде далі у російсько-українських відносинах. Важливо тільки сказати, що він зупинив вогонь і все", – підкреслив дипломат.

Після цього, коли війна закінчиться без будь-яких юридичних документів, Трамп зможе почати співробітництвом з Путіним, знову домовлятися з ним про освоєння Арктики, рідкісноземельні матеріали.

Про Україну Трамп одразу забуде, але ми виживемо, бо припинилася війна. Путін також не вічний, тому рано чи пізно його режим впаде, а разом з ним впаде Росія. Це очевидні речі,

– підкреслив ексглава МЗС.

Для європейців це також прийнятний сценарій, адже вони матимуть кілька років, щоб наростити військову промисловість, озброїтися і з допомогою України оборонятися від потенційної навали Росії.

"З одного боку моя інтуїція каже, що може бути щось дуже позитивне, а з іншого каже – не поспішай, бо може бути розворот не в той бік. Тому я не ризикну ставити остаточну крапку за підсумками всіх цих перипетій", – сказав Володимир Огризко.

У підсумку все зводиться до певного компромісу. На цьому етапі він може стати для України шансом подумати наперед і спрогнозувати дії, щоб Росія нарешті зникла з політичної карти світу.

