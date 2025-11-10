Геополитическое будущее Польши зависит от победы Украины, Туск

Глава польского правительства Дональд Туск считает, что геополитическое будущее Польши является перспективным. Однако оно напрямую зависит от развития ситуации на фронте в Украине.

Туск считает, что Украина не проиграет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Туска изданию Gazeta Wyborcza.

Смотрите также Сейм против: в Польше отвергли предложение Навроцкого наказывать "за пропаганду бандеризма"

Как Туск оценивает вероятность победы Украины?

Премьер отметил, что поражение Украины в войне радикально ухудшит положение Польши, тогда как успех Киева будет способствовать укреплению региональной стабильности. Он отметил важность стратегического использования Польшей своей позиции в Центрально-Восточной Европе и продолжение поддержки Украины в борьбе за независимость.

Построение крепких, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши,

– отметил Туск.

Он добавил, что оптимистичные перспективы Польши возможны только при условии, если Украине удастся выстоять в войне и преодолеть исторические недоразумения между двумя государствами.

"Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - добавил глава правительства.

Туск также вспомнил об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это "поворотным моментом конфликта".

В Польше заявляют, что восстановления прежних отношений с Украиной не будет