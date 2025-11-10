Геополітичне майбутнє Польщі залежить від перемоги України, – Туск

Глава польського уряду Дональд Туск вважає, що геополітичне майбутнє Польщі є перспективним. Проте воно безпосередньо залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.

Туск вважає, що Україна не програє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Туска виданню Gazeta Wyborcza.

Як Туск оцінює ймовірність перемоги України?

Прем’єр зауважив, що поразка України у війні радикально погіршить становище Польщі, тоді як успіх Києва сприятиме зміцненню регіональної стабільності. Він наголосив на важливості стратегічного використання Польщею своєї позиції у Центрально-Східній Європі та продовження підтримки України у боротьбі за незалежність.

Побудова міцних, дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі,

– зазначив Туск.

Він додав, що оптимістичні перспективи Польщі можливі лише за умови, якщо Україні вдасться вистояти у війні та подолати історичні непорозуміння між двома державами.

"Немає об’єктивних причин, чому Україна повинна програти", - додав глава уряду.

Туск також згадав про інцидент в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту".

