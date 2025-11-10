Геополітичне майбутнє Польщі залежить від перемоги України, – Туск
- Дональд Туск вважає, що геополітичне майбутнє Польщі залежить від перемоги України у війні.
- Туск наголосив на важливості побудови партнерських відносин з Україною та продовження її підтримки у боротьбі за незалежність.
Глава польського уряду Дональд Туск вважає, що геополітичне майбутнє Польщі є перспективним. Проте воно безпосередньо залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.
Туск вважає, що Україна не програє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Туска виданню Gazeta Wyborcza.
Як Туск оцінює ймовірність перемоги України?
Прем’єр зауважив, що поразка України у війні радикально погіршить становище Польщі, тоді як успіх Києва сприятиме зміцненню регіональної стабільності. Він наголосив на важливості стратегічного використання Польщею своєї позиції у Центрально-Східній Європі та продовження підтримки України у боротьбі за незалежність.
Побудова міцних, дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі,
– зазначив Туск.
Він додав, що оптимістичні перспективи Польщі можливі лише за умови, якщо Україні вдасться вистояти у війні та подолати історичні непорозуміння між двома державами.
"Немає об’єктивних причин, чому Україна повинна програти", - додав глава уряду.
Туск також згадав про інцидент в ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Він назвав це "поворотним моментом конфлікту".
У Польщі заявляють, що відновлення колишніх відносин з Україною не буде
Польща очікує від України конкретних дій в питаннях історичної пам’яті та економічної співпраці, наголошуючи на конструктивності діалогу. Варшава не має образ на Київ, але прагне "реальніших" відносин між двома державами. Також наразі поки не відомо, коли президент Польщі може відвідати Україну.
Польща прагне реалістичних відносин з Україною, без повернення до практики дзвінка у Варшаву, і готова до зустрічі президентів за умови досягнення прогресу у двосторонніх питаннях.